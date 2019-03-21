SK-II 2019母親節推出這一組！？還沒體驗過青春露的晶瑩剔透就趁母檔衝一波！

▲SK-II 2019母親節推出新客體驗組，預估將造成「母檔暴動」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

每年5月的母親節對精打細算的女孩們而言是選購保養品的重要時機，尤其年年攻佔週年慶母親節排行的SK-II青春露，更是讓愛美女孩們擠爆百貨，還被網友稱「母檔暴動」！想不到SK-II 2019母親節不只推出明星商品組合滿足內行的愛用者，更針對新客推出貼心服務。

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▲2019 SK-II 母親節必買青春露。

眼看SK-II青春露不只風靡無數亞洲女星還紅過太平洋，連好萊塢「超殺女」克羅伊也難以抗拒SK-II青春露的魅力，讓許多重視肌膚美麗的女孩們看了想立馬購入，在網路上不停刷青春露使用評價～BUT！！聽千萬人說好用，不如自己真正用過一次就知道什麼叫做「晶瑩剔透」。更狂的是，今年SK-II 2019母親節檔期竟從4/1起，初次推出全新體驗組合「PITERATM精華體驗組」內容包含SK-II 3大明星商品，根本直接推人入坑。

▲PITERATM精華體驗組特惠價2,376元，內含：SK-II青春露75ml、SK-II亮采化粧水30ml、SK-II青春敷面膜1片。

「PITERATM精華體驗組」內容實用又EZ，組合內除了明星商品青春露之外，還有亮采化妝水和青春敷面膜。只要洗完臉擦上幫助代謝老廢角質的「SK-II亮采化妝水」，接著在全臉輕拍上「SK-II青春露」，讓PITERATM精華力抗暗沉、毛孔粗大...等不乖問題肌，保養完秒懂什麼叫做肌膚美到哭！最後再敷上讓前男友也想回頭的「SK-II青春敷面膜」，感受什麼叫做透亮光澤肌！

而且SK-II用最潮的方式和你零距離互動完全不用怕回家不會用！除了有AR擴增實境教你保養、還能到SK-II台灣Line官方帳號一對一舉手發問，可隨時掌握品牌最新動態，對產品有任何疑問也能得到立即回覆，透過互動式教學，就像美容達人直接到你家，讓女孩們第一次使用青春露就上手，徹底收服每一顆愛美的心！

▲經典青春限定組特惠價5,292元，內含SK-II青春露230ml、SK-II青春敷面膜4片。

▲淨斑基礎優惠組特惠價3,582元，內含：SK-II超肌因阻黑淨斑精華30ml、SK-II亮采化粧水30ml、SK-II青春露30ml。

然而，只要是做對的事情當然無論如何都要持續做下去！因此，熟客最期待的「品牌日優惠組」， SK-II一樣誠意十足推出「經典青春限定組」滿足重度使用者需求，將愛用的SK-II青春露直接買好買滿，回家天天早晚用，讓肌膚自帶氣場瑩光閃閃。或是夏天禁不起曬太陽，一曬秒見斑的愛美女孩，推薦入手「淨斑基礎優惠組」，擦完SK-II青春露後，再擦一層SK-II超肌因阻黑淨斑精華，不只對付黑色素，更要還你一張淨白無辜臉。

有趣的是，不論平時數學有多爛，想把每一筆錢都花到讓自己美到最大值的女孩兒，讓購物變成一場場美麗智力測驗～其實選對適合自己的保養方式，才是最划算的組合！

2019 SK-II母親節組合搶先看：https://bit.ly/2THrApE

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