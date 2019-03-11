「裝死姊」鼻孔塞棉花自拍遺照　警哭笑不得上銬帶回

▲裝死姊PO出假遺照反而引來警方關注。（圖／翻攝自中國報）



國際中心／綜合報導

泰國南部甲米府有一名「裝死姊」為了躲避高利貸追殺，竟異想天開的拿棉花塞進鼻孔，再自拍「遺照」假裝已經死亡，想不到這舉動反而弄巧成拙，引來警方和債主的注意，最後因為捏造過世消息害自己遭到逮捕。

據《中國報》報導，照片裡身穿粉紅色睡衣的女性鼻孔塞滿棉花，面無表情的閉著眼睛自拍，實在讓人一頭霧水，原來她欠了一屁股債，正遭到討債集團追殺，走投無路下才決定出奇招，放出自己已經過世的假消息，還PO假遺照試圖誤導債主。

不過，這張照片的角度怎麼看都像是自拍，鼻孔裡塞的棉花也讓人摸不著頭緒。警察一眼就識破裝死姊的把戲，在四方搜查下，終於在她朋友家抓到她，根本就活得好好的完全沒異狀，這下裝死姊不只要乖乖還債，還因為謊報過世而觸犯法律。

類似事件也曾發生在四川重慶，一名何姓老闆為了逃避拘捕，一聽到執行法官宣布要將他拘留，立刻躺在法院地上假裝昏迷不醒，緊急送醫後也檢查不出任何異狀，於是執行法官就靈機一動，到病床旁講了一個笑話，原本「毫無意識」的何男竟突然發出了一聲悶笑，只好「奇蹟般地醒來」，被上銬帶回拘留15天。

▼賴皮男裝死叫不醒，法官一個笑話就讓他破功。（圖／翻攝自新華網）



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