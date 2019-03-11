「暗殺金正男」女嫌獲當庭釋放　越南女思緒空了驚喊：不公平！

▲ 在馬來西亞高等法院宣判釋放後，艾莎被接往印尼駐馬來西亞的大使館。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞高等法院金今（11）日撤銷印尼籍25歲女子艾莎（Siti Aisyah）暗殺金正男的指控，讓她微笑走出法庭。然而，同樣被指控暗殺的越南籍29歲女段氏香（Doan Thi Huong）卻認為，法院只釋放艾莎的行為「非常不公平」。

根據報導，在莎阿南高等法院（Shah Alam High Court）法官宣布以「釋放但非無罪釋放」（即「無事省釋」）（Discharge Not Amounting to an Acquittal）作為判決後，頭披紅色頭巾、身穿華麗的黑色傳統服飾的艾莎，開心地與身旁的段氏香相擁而泣，隨即搭車前往印尼駐馬來西亞大使館，預計今日飛回印尼首都雅加達。

值得一提的是，在艾莎獲得釋放後，段氏香透過翻譯向記者表示失望，「我很震驚，我思緒完全空了」。她的律師Hisyam Teh Poh Teik 也表示，段氏香認為法院只釋放艾莎「非常不公平」，她有權獲得與艾莎一樣的同等待遇，因此，他正在向檢察總長要求平等。

▼ 艾莎與段氏香被覊押長達2年。（圖／達志影像／美聯社）

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艾沙被接往大使館後，在印尼司法人權部長雅遜納（Yasonna Laoly）的陪同下，於新聞發布會上表示，非常感謝總統佐科威（Joko Widodo）和其他官員幫助她獲釋，她在獄中獲得不錯的待遇，也收到很多鼓勵，但她現在只想盡快見到家人。

有趣的是，由於一個月後就是印尼的總統大選，許多人推測尋求連任的佐科威是幕後推手。印尼政府也在艾沙獲釋後表示，在過去2年來，政府在「印尼和馬來西亞」的雙邊會議時，包括總統級別、副總統級別、外交部長或各階層官員等，持續與馬來西亞官員會面，並尋求釋放艾莎，因此，持續不斷的高層遊說，造成今日釋放的結果。

據悉，艾莎和段氏香在獄中聲稱，在2017年2月時，由於北韓特工聲稱正在拍日本喜劇節目，她們才會在毫不知情的情況下，在金正男臉上塗抹「乳液」，導致後者受到VX神經毒素侵襲，在20分鐘後身亡，死狀悽慘。

高等法院在2018年8月時，發現有足夠證據可以證明，艾莎和段氏香與4名失蹤的北韓特工「精心策畫」這起暗殺案，只是原定今年1月開始的審判辯護，卻延遲至今日。如果2人謀殺罪名一旦成立，即得面臨唯一刑罰「絞刑」。

▼ 艾莎在眾多官員的陪伴下，在大使館內召開記者會。（圖／路透社）