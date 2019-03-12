【奧斯塔羅】目前的工作環境有小人嗎？

職場如後宮

想要往上爬就得踩著別人屍體

以為工作上還不錯的人

就是你的朋友嗎？

今天就和奧斯一起來看看

目前的工作環境有小人存在嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，目前工作上的小人運勢挺旺的，提醒你要多留意一下，這樣的牌組多半代表墮落與黑暗，可以發現工作上的小人滿多的，建議你接下來要好好留意自己的工作態度，還有與同事之間的相處狀況，畢竟這樣的牌組影響滿大的，不論是背著你向主管說壞話或是同事在聊你的八卦，接下來都容易影響你的工作狀況，還有升遷運勢，若抽到這組牌的朋友，多加留意與你合不來的對象或是主管的紅人喔！

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選擇到這組牌的朋友，目前的工作職場並沒有太多小人存在，這樣的牌組多半代表合作與開心，目前職場上的同事，大部分都是真心與你相處。抽到這組牌的朋友，最近在工作上有不愉悅或是有不順利的事情，奧斯會說接下來的工作運勢都會挺順遂的，遇到狀況都會有同事或是前輩適時伸出手協助，不過這世界不是所有人都喜歡你，所以那些不重要的同事，不要理會他會比較好，避免影響自己的工作狀態。

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選擇到這組牌的朋友，要多小心一點，目前的工作職場上是有小人的存在，這樣的組合多半代表價值觀與想法的落差，所以要小心有人在背後捅你一刀，這樣的對象有可能是工作上密切合作的對象，或是曾經有意見爭執的對象。這牌組多半代表明小人並非暗小人，所謂的明小人，就是你知道對方不喜歡你，所以奧斯建議你在接下來的工作上，和這些對象保持點頭之交就好，不用有太多的往來。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯要恭喜你，目前的工作環境上是沒有小人存在的，畢竟這樣的牌組多半代表照顧與環境安穩，所以小人的狀況其實不太多，只是要稍稍的提醒你，這樣的牌組有著女性碎嘴的隱喻存在，雖然小人基本上沒有，但流言蜚語的八卦還是會存在的，因此你在工作上有聽過關於自己的八卦，建議你當耳邊風就好，別往心裡面去。

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