約會沒話聊？兩性專家分享「36個問題」讓親密感大增　曖昧中請筆記

單身狗可能不是可怕，但作為女人，怎不會想有個男人在身身邊每天跟你噓寒問暖，在天冷的時候又能擁抱著你，在你傷心時有個肩膀讓你哭……脫單當然有很多方法，可以去相親、玩交友app……但以下這個方法，也可能是你令一個脫單新方法！

▲試試問曖昧中的對象這36個問題。（圖／INSTAGRAM@LANDOCOMMANDO0、 @JACOB_BURTON1、@ANDREHAMANN）

英國著名心理學家 Arthur Aron 曾經作了一項心理研究，提出 36 個問題，名為「人際親密感產生試驗」，宣稱可以快速讓兩個陌生人之間的親密度大大增加。 Arthur Aron 更表示只要選定問某個人以下 36 個問題，同時自己也回答這些問題，就能令可任何人都愛得神魂顛倒。

即刻看看有甚麼神奇問題吧！

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第一階段：個人價值觀

1.如果你可以選擇任何人來當你的晚餐嘉賓，你會選擇誰？

2.你希望自己出名嗎？希望自己以什麼方式出名？

3.在打電話之前，你是否曾經預演過自己要說什麼？為什麼？

4.對於你來說，一個「完美」的一天必須具備什麼元素？

5.你上一次唱歌給自己聽是什麼時候？上一次唱給別人聽呢？

6.如果你能夠活到九十歲，而你能選擇保有三十歲的身體或三十歲的心靈活力，你會選擇保有哪個？

7.你對於自己將如何死去，是否曾有過神秘的預感？

8.說出三個你和你對面這位先生/女士的共同點

9.在人生中，你最感激的事情是什麼？

10.如果你能改變你成長過程中的任何一件事，你會想改變什麼？

11.花四分鐘時間告訴對面這位夥伴你的人生故事，越詳細越好。

12.如果你明天一早醒來，你可以增加一個技能或能力，你希望是什麼？

第二階段：親身經歷

1.如果有一個水晶球可以告訴你關於你的所有事、你的人生或你的未來，你最想知道什麼是？

2.有沒有什麼事情是你夢寐以求想做的？為何你沒有做這件事？

3.你人生最大的成就是什麼？

4.在友情中，你最重視的事情是什麼？

5.你人生中最珍惜的是哪一段回憶？

6.你人生中最糟糕的是哪一段回憶？

7.如果你知道一年後你會死掉，你會想改變現在你的生活方式嗎？為什麼？

8.友情對於你的意義是什麼？

9.愛情以及喜歡在你人生中扮演著什麼樣的角色？

10.輪流分享你面前的夥伴五個正向特質你們的家庭關係如何？

11.你會覺得自己比其他家庭的孩子更幸福嗎？

12.你覺得自己與媽媽的關係如何？

第三階段：拉近彼此

1.造三個以「我們」開頭的句子。例如「我們都在這個房間裡感到……」2.完成以下這個句子：「我希望有人能與我共享……」

3.若你將和你面前的夥伴成為親密的朋友，請跟他分享身為親密朋友該知道的事。

4.誠實的告訴你面前的夥伴，你喜歡他的地方。

5.和夥伴分享你人生中最尷尬的片刻。

6.你上一次在別人面前哭泣是什麼時候？還是你通常自己一個人哭泣？

7.告訴你的夥伴，你已經開始喜歡他的某些特質。

8.對於你而言，哪些事情開不得玩笑？

9.如果你今晚就會死去，死去前沒有機會再與任何人溝通，你會最後悔沒和誰說什麼話？

10.為什麼這些話你不及早跟他說？你的房子著火了，裡頭有所有你愛的東西，你只有幾分鐘的時間可以救出一個東西，你會選擇救什麼？

11.家族裡的所有成員哪個人死去，你會最傷心？為什麼？

12.分享一個你的私人困擾，並請你的夥伴給你一些建議。接著問問他對於你的私人困擾的看法。

當你問完這36 條問題之後，不代表就此完結，還要進入最後一階段：彼此注視四分鐘。外國有很多實驗都有用上這36條問題，有的說很有用，真的令很多陌生男女迅速墮入愛河，然而，小編也曾經邀請過兩對完全陌生的男女做實驗，可惜就不太work，反而受訪者反映，如果這36條問題換成是問一些個人背景有關的題目，可能會令他們更容易帶出話題，更容易愛上對方。

這36條問題的成功率是多是少，我想也不太重要，最重要的是你有沒有脫單的決心，若然有的話，其實一切方法都是輔助。這個世界並沒有太多「緣份」和「隨緣」，沒有爭取過的話，幸福只會永遠在你身邊悄悄溜走。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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