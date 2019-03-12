全台最有創意的「雞蛋糕」在這！龍貓造型奶味香濃、ㄇㄚˊ幾兔冰淇淋萌翻

最近默默的發現，現在的雞蛋糕也太有才了，各種造型都有。今天就要來告訴你，光是外觀就先讓你拍十幾張照片，完全捨不得吃的雞蛋糕來啦！

咬一口脆皮雞蛋糕

台北／士林區

有不同口味、顆數和價錢，其中，抹茶口味的外皮有著微苦的抹茶味，搭上熱騰騰的牛奶卡士達，香濃又不死甜；巧克力口味的，雖然外皮是巧克力卻不會很甜，配上花生醬真的是絕配！

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▲（圖／美食客JIE RU提供）

松山文創園區

台北／信義區

一份6顆120元，看完小丸子展，當然要來一份小丸子雞蛋糕！外型非常吸引人，連小丸子全家都到齊，每顆都滿有份量的，好拍又好吃，不過，展覽只到3/3哦！

▲（圖／美食客Aiba_akiko提供）

咖波屋

台中／西區

一份5個100元，這款裡面沒有包餡，以價格來說有點偏高，吃起來奶香味比較重，熱熱的吃口感很綿密，帶點甜甜的蜂蜜香味，冷冷的吃口感略紮實。

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

多良日常

高雄／左營區

一份6個40元，這是原味的，外皮酥脆內餡軟，奶香味很足夠，吃起來很有層次，另外，還有販售提拉米蘇雞蛋糕，巧克力的味道濃郁卻不膩口，咖啡的味道比較苦一點。

▲（圖／美食客ms.hu提供）

ㄇㄚˊ幾兔棧貳庫

高雄／鼓山區

現烤一隻兔子150元！現點現做約要等15分鐘，雞蛋糕皮比一般鯛魚燒更厚，冰淇淋滿容易融化的，熱熱的雞蛋糕配上冰淇淋，感受冷熱交織的口感。

▲（圖／美食客混血甜心提供）

小任性雞蛋糕

高雄／行動餐車

一份5顆45元，以自家兔子的萌臉開模，口味多種有原味脆皮、香草卡士達、巧克力、Oreo、黑糖麻吉、牽絲起司、德國香腸，一份可以選2種口味，餡料獨特好吃。

▲（圖／美食客Carol Lee提供）

圖、文／MENU美食誌

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