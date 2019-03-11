必收5雙Jordan爆款！Gucci配色的AJ4、羅志祥搶先上腳Travis Scott聯名

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Jordan球鞋是許多收藏家最喜歡的品牌，也因為Michael Jordan（麥可喬丹）的影響力十足，直至現在依舊擁有超高人氣，尤其是經典的Air Jordan 1、Air Jordan 4、Air Jordan 11，都是眾人非常喜愛的3款，而下面就帶各位來看，近期即將登場的Air Jordan鞋款有哪些吧！

1. Air Jordan 1「Yellow Black Toe」

這雙運用經典的「Black Toe」配色為靈感，以黃色為主題打造的Air Jordan 1，搭配黑色與白色，完美詮釋「Black Toe」的精髓，說不定會成為今年最火紅的鞋款之一，不過，目前沒有任何發售消息。

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▲以「Black Toe」為靈感的新配色。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

2. Air Jordan 1 X Travis Scott

自從Travis Scott本人透過個人IG曝光後，討論的聲量一直沒停過，近期也透過Jordan本人著用，確定了這雙鞋將要發售，並預計於4／26限量販售。

▲喬丹實著Air Jordan 1 X Travis Scott聯名。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott示範穿搭。（圖／翻攝自IG@travisscott）

▲「小豬」羅志祥也搶先拿到這雙。（圖／翻攝自IG@showlo）

3. Air Jordan 4「Do The Right Thing」

這雙去年曝光的鞋款，因配色與國際精品Gucci的經典配色相同，馬上成為收藏家的口袋名單之一，據悉將發售2款，配色為黑色、白色，預計於4月限量販售。

▲以Gucci經典配色為靈感的Air Jordan 4。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz）

4. Air Jordan 4「Bred」

Air Jordan 4的經典配色「Bred」，自1989年Michael Jordan在明星賽上穿著這雙後，成為Air Jordan 4最經典的配色。這次的復刻在鞋跟處，加入OG鞋款才有的Nike Air字樣，讓許多朋友期待這雙的發售，並預計於5／11販售。

▲經典的Air Jordan 4「Bred」。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Jordan於1989年明星賽中穿著Air Jordan 4。（圖／翻攝自Sneakernews）

5. Air Jordan 11 Low「Pink Snakeskin」

當年紅極一時的Air Jordan 11 Low，每次的新配色，在轉賣市場中的價格都居高不下，尤其蛇紋系列最讓人印象深刻，這回將要發售更特別的「Pink Snakeskin」，意思是粉色蛇紋，是相當特殊的鞋款，預計於5／8販售。

▲粉色蛇紋的Air Jordan 11。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

5雙將要推出的Jordan鞋款，都是非常有份量的款式，各位朋友們，可以先想好要購入哪雙，不要再錯過了！

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