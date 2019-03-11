比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

▲美墨邊境牆 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普11日時，要求美國國會在2020年的預算中，額外撥出至少86億美元（約2670億台幣）的資金，用來支付美墨邊境的築牆費用，以及打擊非法移民和毒品走私。此項消息一出，立即引起民主黨的批評，因為這樣高額的數字比過去2年財政年度中，國會撥給邊境項目的金額多出「6倍多」，比川普今年調用的緊急權力預算規模多了6%。

綜合外媒報導，根據一位匿名高級政府官員的說法，川普要求國會在2020財年撥出86億美元，用於建設美墨邊境圍牆的經費，其中50億元為美國國土安全部預算，以及36億美元的國防部軍事建設預算；另外預算中還包括360萬美元的新軍事建設資金，以用來彌補因為築牆而延宕的項目。

對此，民主黨認為美墨邊界牆沒有建設的必要，而且也不道德，更由於現在民主黨為眾議院的多數，讓川普的要求極有可能在國會卡關，闖關不成功，更會再度掀起國會的預算之爭。

報導中指出，先前美國國會因為美墨邊境牆的興建資金，而陷入僵局，導致聯邦政府關門5周，造成許多人的不方便。眾議院院長佩裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，國會拒絕為邊境築牆撥款，若是川普執意嘗試，政府關門的結果將會重新上演。