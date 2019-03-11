瑞莎塞不進童裝泳衣　改用小孩罩衫防曬又時髦

▲抱著女兒的瑞莎，穿比基尼搭2,480元的nununu星星罩衫。（圖／翻攝nununutaiwan IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想穿比基尼又怕不自在嗎？套上一件時尚罩衫是跨出比基尼障礙的第一步，瑞莎日前帶女兒Nika到宿霧度假，身穿比基尼的她就穿上黑色星星罩衫，既時髦又具有防曬效果，恰好也與Nika穿的星星裝配成親子裝，全出自她與老公Mike經營的以色列童裝品牌nununu。

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▲Nika穿的銀黑拼接泳裝1,900元。

童裝品牌nununu有不少款式是媽媽也能穿的尺寸，瑞莎訂貨時常私心多訂幾件自己的尺寸，以便常與女兒搭成母女裝；出遊時她也變身最佳代言人，示範海邊適合的罩衫，但她招認「塞不進nununu泳裝」。

▲骷髏頭背心1,680元。

今年春夏nununuu延續了藝術家Shay Id Alony的非洲部落圖騰靈感，運用大量的幾何線條或圓圈、描繪骷髏頭輪廓或部落眼睛等圖案裝飾；此外，品牌向來以黑、白、灰、粉與螢光為主色調，本季增添許多鮮明色彩，包括桃紅色、紫色、綠色，再搭配數字或字母裝飾，襯托小孩們的活潑性格。

▲nununu今年春夏新增紫色等亮眼色彩選擇。