日本雅虎311鍵盤賑災開跑　搜尋「3.11」就捐10日圓

▲ 截至台灣時間中午12時23分，已有超過245萬人參加活動。（圖／翻攝自Yahoo!Japan活動官網）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本311大地震至今8周年，許多人仍在面對災後重建問題。Yahoo!Japan（日本雅虎）一如往年進行捐款企劃，只要在「Yahoo!Japan搜尋引擎」搜尋關鍵字「3.11」，Yahoo!Japan就會捐出日幣10圓給災後復興團體。

綜合NHK、Japan Today報導，這是日本雅虎2014年發起的一日募捐活動，時段區間為日本時間2019年3月11日0時00分至23時59分為止。但要注意的是，這波活動只接受「3.11」的關鍵字搜尋，其他類似「3月11日」等檢索方式將不列入計算，且捐款次數限「每位用戶」，單一用戶重複搜尋並不會增加捐款金額。

▼ 日本雅虎2014年發起首波一日募捐，當年捐款總額超過2568萬日圓。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

另據《每日新聞》（The Mainichi）報導，日本政府今天下午會在東京都國立劇場舉行追悼儀式，首相安倍晉三將出席，據信將於當年海嘯來襲的2時46分進行默哀。

回首2011年3月11日這天，日本發生芮氏規模9的大地震，接連來襲的海嘯高達15公尺，奪走1萬5897條寶貴性命，2533人失蹤，超過47萬人被迫撤離家園。根據日本政府的說法，在事件爆發後的這幾年，有3701人因災害相關併發症及健康問題而死亡。

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▼日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

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