探險家13分鐘實況福島核災廢墟　踩到熊娃娃詭異「我愛你」狂響

國際中心/綜合報導

日本311大地震至今屆滿8年,而福島第一、第二核電廠周遭4個郡町仍被列為紅色警戒區。荷蘭廢墟探險家Bob Thissen今年1月帶領團隊徒步前往福島禁區,並拍下廢棄的SEGA遊戲中心,地上到處都是散落的娃娃,自動販賣機、收銀機台都有被撬開的痕跡,現場就像是突然之間被凍結時間,氣氛相當詭異。

Bob Thissen與探險隊的攝影同好在YouTube頻道「Exploring the Unbeaten Path」,發布一段名為「Abandoned Fukushima, The Sega Hall on route 6」的13分鐘影片,主要內容是前往福島第二核電廠附近的雙葉郡富岡町,探索廢棄的SEGA遊戲中心,一行人為了避開巡邏警衛改走草叢,最終抵達共2層樓高的遊戲中心。

只見原本熱鬧的遊戲中心到處都是灰塵,雖然內部損壞嚴重,但還是有不少遊戲機台被完整保留下來,地上甚至到處都有散落的布偶、公仔等獎品。過程中,探險人員不小心踩到一堆小熊娃娃,現場突然想起一連串英語的「我愛你」聲響,這樣的聲音在宛如被凍結時間的廢墟中聽起來,反而令人感到毛骨悚然。

除此之外,被遺留下來的東西還有可以發電的音速小子、死亡鬼屋等遊戲機台,不過,Bob Thissen等人也發現,遊戲中心的自動販賣機、收銀機台等都被撬開,裡頭的金錢全都不翼而飛,顯然是有人趁機偷偷跑來盜取財物,其他還有一些動物路過留下來的痕跡。這段探險影片雖然是在今年1月公開,但今日是311大地震8周年,也讓這段影片再次受到網友討論。

而這場芮氏規模9.0的大地震自2011年3月11日發生至今,仍有許多困難的課題尚未解決,尤其是受到海嘯肆虐的區域,重建進度更是緩慢,目前仍有5萬2000人過著避難般的生活。此外,福島第一核電廠的廢爐解體作業同樣卡關,直到上個月相關人員才碰觸到二號機的核碎片,究竟要如何取出,現今依舊還沒有想出解決辦法。

