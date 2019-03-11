XLARGE露營椅、安全帽好看又實用　全台5000個限量開搶

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曾經紅極一時的美國西岸品牌XLARGE，在2017年登陸台灣，並引進X-girl（女性支線），帶給各位更多的購物選擇，其中，XLARGE將與台灣711進行合作，推出精品集點送的活動，將有兩款限定商品，分別是潮流背包椅以及安全帽與後背包組，並且限量推出！

▲潮流背包椅。（圖／翻攝自7-ELEVEN官網）

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▲安全帽加入賽車元素很帥，束口袋也是女生必入手的單品。（圖／翻攝自7-ELEVEN官網）

由XLARGE與711推出的兩款限定商品，都是日常生活中很實用的配件，而潮流背包椅的背包是可以拆卸的，可依各位的需求調整，並有2款顏色，分別為黑色與迷彩，而安全帽的部份，則為一款4分之3的安全帽，兩側印上XLARGE的Logo，並加入賽車元素，增加豐富度，並附上收納方便的束口袋。

▲潮流背包椅6點＋台幣699元可兌換（原價台幣1,299元）。（圖／翻攝自7-ELEVEN官網）

▲安全帽與束口袋組合6點＋台幣599元即可兌換（原價台幣1,099元）。（圖／翻攝自7-ELEVEN官網）

發售日期為3／14下午3點於全台711門市預購，而成功預購這次的商品後，還會附贈一張XLARGE折價券（價值台幣500元），此外，活動使用的是San-X Mochi家族悠閒生活的點數，各位千萬不要用錯點數哦！

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