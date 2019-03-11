衣航157死空難數據曝光　專家：失事前飛行速度遠超過正常值

實習記者陳妙津／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）的波音737 Max 8客機交付使用僅4個月多，竟然發生重大死亡墜機事故，資深機長陳建國對此表示，從已經公開的飛行數據來看，飛機失事前最大地速（航行中飛機相對地球表面運動的速度）達到383海里／小時，已超過正常飛行速度，這也和印尼獅航737MAX空難有相似之處，都可概歸為「空中失控」。

據《北京青年報》報導，衣航編號ET302航班原定10日清晨飛往奈洛比的內羅畢機場，機型為波音B-737-800MAX，未料起飛6分鐘後便失事，造成機上來自35國的149名乘客、8名機組人員全數罹難。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）



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讓人不解的是，這班飛機首飛於2018年10月30日，2018年11月15-17日交機，並在2018年11月17日進行首次商業飛行，機齡僅4個多月便發生這起嚴重空難，這也是該機型半年內發生的第二起意外。

資深機長陳建國接受《北青報》採訪表示，通常飛機高度會在10000英尺以下，表速為250海里／小時，但衣航飛機失事前反覆爬升下降，高度範圍在7000-8600英尺間，最大地速達到383海里／小時，已經超越正常飛行速度，否則地速（ground speed）不會這麼大。不過他也表示，具體原因尚須更多數據分析。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）



地速由空速加上空氣本身的流速（風速）這兩部分組成，是以地面作為參照，由風修正調整後的真實空速，換句話來說，即是從地面上看飛機飛行的速度。地速會隨著迎風面會減小，順風時增加，也因此普遍會說飛機順風時飛較快，逆風時則相反。

此數據和去年印尼廉航獅子航空（Lion Air）空難類似，均可被歸結為LOC-空中失控，而且也都是737MAX同款機型，當時一架JT 610客機自雅加達起飛13分鐘後墜入爪哇海，導致189人喪生。調查報告顯示，失事原因疑似與攻角感應器輸出錯誤數據、電腦系統錯誤讀取其數據有關。