衣航客機「不正常升降」！原因與同首起波音737 Max墜機相似

▲ 衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）波音737 Max 8客機起飛6分鐘後，即傳出失聯消息。（圖／路透社，下同。）



國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生一起波音737 Max 8客機墜機意外，造成157人全數罹難，也是波音737 Max機型在半年內發生的第二起空難。對此，中國飛機所有者及機師協會（AOPA）飛行專業技術分會會長陳建國認為，本次意外和第一起空難事故原因相似，都可以歸結為飛行中失控（loss of control in flight，簡稱 LOC-I），但具體原因仍要分析更多數據。

根據新京報報導，從一家提供實時航班飛行狀況的網路服務商Flightradar24的數據中，即可看出飛機在失事前的飛行軌跡。數據顯示，當時失事客機在起飛後，曾發生先下降，隨即又拉抬升空的跡象，但不久後即消失在追蹤畫面中。

值得一提的是，早在半年前就發生第一起737 Max機型的墜機事故，在2018年10月29日上午時，印尼獅子航空（Lion Air）一架737MAX-8從雅加達升空後，於13分鐘後確定墜毀在印尼爪哇島西海岸附近，最終導致機上189人全數喪生。當初獅航的空難調查報告表示，客機發生意外疑似與攻角感應器輸出錯誤數據、電腦系統錯誤讀取其數據有關。

根據報導，分析兩起墜機事件後，擁有22年駕駛飛行經歷的資深機師陳建國表示，當時獅航客機上在飛行途中，發生信號顯示「抬頭」，控制系統因此一直給予「低頭」指示的狀況，儘管機組人員一直試圖解決問題，卻在一段時間後，仍發生令人不捨的墜機事故，而本次依航客機在飛行途中，發生「不正常的爬升與下降」，以及超速等現象，「這是相當不正常的」。

航空製造專家周濟生則表示，由於飛機從製造商託付開始，經過航空公司使用直到退役後，是一段相當長的時間，中間需要航空局的飛行監管部門、飛機營運人，以及飛機製造商三方各司其責、相互配合，如果任何一方失職，都可能帶來巨大安全隱憂。

▼ 衣索比亞航空執行長梅德希納在墜機現場的畫面。（圖／路透社）

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▼ 墜機現場殘留許多飛機殘骸，許多救援人員紛紛進行救援行動。



