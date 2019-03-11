霸氣哥重摔30米山崖後「起身抽菸」　網：他應該是爬上去拿菸

▲ 橘衣男在攻頂前一刻，突然失手垂直墜落山壁。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

越南巴地頭頓省頭頓市有一名橘衣霸氣哥，未佩帶任何攀岩設備，直接徒手爬上30公尺高的山崖，只是他在快要抵達終點的前一刻，卻突然失手重摔滾落山腳下。驚人的是，許多民眾親眼目睹這齣慘劇後，紛紛尖叫並露出嚇傻的表情，但他本人卻淡定地「起身抽菸」，好像沒發生任何事。

根據《Liveleak》報導，從影片中可以看到，當時霸氣哥攀爬公路旁的山崖上時，沒有配備安全繩和任何攀岩設備，立刻引起許多民眾駐足圍觀，底下也不斷有人提醒他注意安全。然而，悲劇就從這一刻發生，男子在攻頂前疑似雙手無力，突然從30米高處垂直墜下，一路滾到公路旁地面，嚇得路過女騎士遮臉。

不可置信的是，當眾人以為出大事，趕緊上前關心男子傷勢時，他卻一臉淡定地站起來抽菸，完全不理會沾滿血的左手，似乎傷者不是他本人。然而，在霸氣哥送往醫院治療後，醫生確診他的傷勢相當嚴重，需要留院觀察。

在看到橘衣男墜崖後的霸氣行為後，許多網友紛紛表示「他會不會是抽太多，才會想要攀岩」、「一定是吸了加州菸草」、「他可能想去山頂抽菸休息」、「其實他只是拿回掉在山頂上的香菸，然後安全地落地返回 ，我沒有看見任何甚麼危險」、「亞洲人通常很聰明，但他顯然不是那一個」。

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