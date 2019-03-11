日本311地震八年了！海嘯侵襲東北釀2萬2000人死　還有5萬人沒有家

▲日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社，資料照，下同）

國際中心／綜合報導

東日本大地震、海嘯和核災發生至今已屆滿8年，日本廣播協會（NHK）10日公布到目前為止已確認的死者及行蹤不明、「與震災關聯」的避難或搬遷等原因死亡的人數高達2萬2131人；另外因重建搬離，主要災區的岩手縣、宮城縣、福島縣的人口減少了至少30萬人，至今也還有5萬2000人持續避難。

2011年3月11日下午2時46分許，日本東北地方受到芮氏規模9.0地震打擊後，接著再被10公尺高的海嘯吞噬，巨大衝擊造成死亡及行蹤不明超過1萬4430人，若再加上地震後逃難、搬遷等「震災關聯死」相關數據，造成死亡與失蹤的人數至少達到至少2萬2131人。這8年來仍有許多問題，包括從一片荒蕪至新住宅區的完工，還有5萬2000人持續過著避難的生活，無家可歸，成為日本史上傷亡及經濟損失最慘重的天災之一。

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日本岩手、宮城、福島三縣重建較為困難而緩慢，最多曾有11萬人居住於組合屋，雖然災民數字逐年減少，但在這8年間人口減少了30萬人。另外問卷顯示，6成受災民眾認為災害影響身心至今仍嚴重存在，42.4%民眾難以入睡，42.2%民眾認為身心變得容易沮喪，53.9%民眾收入減少。

核災之後，福島第一核電廠的廢爐解體作業一直沒有行程時間表，東京電力公司直到上個月調查才知道二號機安全殼底下的核碎片，至於該如何取出都還在研究中；另外也得解決，當時為了冷卻核燃料，往原子爐內灌入的水，最後滲透至地下成了「汙染水」。

日本各地每年都在311大地震周年舉行追悼慰靈儀式，日媒也出版後續相關報導。據了解，日本政府設定311大地震「災後復興期」為10年，也就是說，2021年3月將會完成所有任務，而震災復興團隊也會就此解散。