姊妹約起來！研究：4人閨密快樂指數高　一周約2次有助身心健康

▲姐妹們的聚會是治癒壞心情的萬靈丹。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

不管你單身也好，有對象也罷，都不能沒有身邊一票好姊妹！雖然沒有血緣關係，但彼此心有靈犀，久了甚至連喜好都會彼此影響。一起逛街、一起說另一半壞話，就連工作上的苦水都能倒給她，比男友更懂得傾聽，建議更有建設性。

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想一想上次和姐妹們見面是什麼時候？或許最近工作忙碌、又可能是忙著和男友約會，如果真的好一陣子沒見，不如就趕緊約起來吧！因為有研究表示，每星期姊妹約會兩次，能有助於身心健康！

而英國心理學家羅賓‧鄧巴(Robin Dunbar)表示，女性的身心健康能透過和姊妹具聚會有所助益，而且最佳的頻率是一周見面兩次。相信你也發現，每當心情低落、想要甩掉憂鬱時，只要和姐妹們相約，吃個下午茶又或是逛個街，心情就能瞬間變超好！

和姊妹擁有穩定的約會頻率，不但能有助於身心健康，還能加快你生病康復的速度，來能強化免疫系統，竟連焦慮的程度都能大大降低，那麼神奇，難怪每次約會回家，煩惱完全一掃而空。

研究更進一步表示，以四人為一組的閨密團最有益身心健康，這組合可以可獲得多方意見，即使分開行動也是兩人一組不會落單。如果群組超過五個人的話，大腦釋放的安多酚(endorphin)會減少，也就是說愉悅的指數會降低。

想起你好久不見的姊妹了嗎？如果今天剛好沒事，今晚就碰個面吧！

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