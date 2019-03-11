裁判聽到雷聲秒結束球賽喊「快走」　19歲男硬要留下遭劈死

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）一處足球場10日舉辦比賽，卻因為暴雨臨時宣布結束，一名19歲的青年不聽勸告執意留下來等待，沒想到下一秒就遭雷擊，當場死亡。

▲裁判聽到雷聲，立即決定結束比賽。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

綜合當地媒體報導，比賽籌辦人員透露，原本當天要舉辦一場青少年足球賽，無奈剛好碰上大暴雨，加上場地是露天的，雖然還沒分出勝負，考量到球員及觀眾的安全還是臨時取消，並勸大家在風雨變得更大之前趕快離開，以免發生危險。

但19歲的Rohimullah執意要再等一等，沒想到卻在下午5點05分時突然遭雷擊中。比賽的裁判回憶當時的狀況說，「我聽到雷聲隨即宣布結束比賽，並告訴在場的所有人馬上離開，接著天空出現一道閃電，我就看到Rohimullah附近共有4個人倒下。」

請繼續往下閱讀...

▲Rohimullah在球場上逗留，慘遭雷擊劈死。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

「我們沒辦法立即上前幫助他，因為天上仍有閃電，我們也很擔心自己的安全。」裁判提到，大概經過5分鐘後，大家確認比較沒有那麼危險了，才趕忙跑上前察看，但Rohimullah已經當場死亡，「他的腿部嚴重燒燙傷，衣服也幾乎被燒爛。」

莎阿南警方表示，其他傷者送醫後，有一人傷勢嚴重並不樂觀，至於Rohimullah的死因究竟為何，有目擊者聲稱看到他在事發前正好在使用手機，但這部分仍在調查當中。