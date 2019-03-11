川普急簽協議「讓美股漲翻天」 　庫德洛：下月底前有望終結貿易戰

▲ 《彭博》引述知情人士說法指出，川普一直要求美方談判代表迅速與中方達成協議。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普表示，若與中國敲定貿易協議，美股將會「漲翻天」（very big spike）。川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則說，兩周前在華府的面對面談判結束後，美、中官員持續透過視訊和電話商談，兩國可能在本月或下月底前簽署貿易協議，終結貿易戰。

川普上周五表示，「一旦這些貿易協議能簽得成、能簽定的話，我們正與中國努力中，拭目以待吧。我想你們會看到股市漲翻天。」不過，庫德洛接受彭博電視採訪時卻說，美國想與中國簽一份好的協議，而不是草率行事，「迅速達成協議以激勵股市，這我相當不認同。」

▼ 川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）



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《彭博》引述知情人士說法指出，川普一直要求美方談判代表迅速與中方達成協議，因為他擔心自己需要在國際舞台上取得重大勝利，才能在2020年的競選連任之前讓股市回升。

庫德洛表示，川普祭出的關稅已經對中國經濟產生了影響，讓華府在與北京的貿易談判中佔據優勢，「另一方面，我們都想要一個很好的協議。兩個國家都應受益。」庫德洛也指出，川普與中國國家主席習近平的會晤可能延至4月，在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行。