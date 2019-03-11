想來張「自拍照」！白目女跨障礙物接近美洲豹　手臂遭「咬出一條縫」

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美國一名30幾歲的女子9日時，到亞利桑那州的一處動物園觀光，沒想到她竟異想天開地想要跟動物來張自拍，於是自作主張的爬過障礙物後接近柵欄，隨後遭到一隻雌性美洲虎攻擊手臂，女子當場痛到在地上打滾哀號。據悉，女子的姿勢沒有生命危險，而動物園則表示涉事的美洲虎不會被殺死。

綜合外媒報導，這起事件發生在距離鳳凰城約20英里（約32公里）遠的利奇菲爾德公園（Litchfield Park），該公園中設有野生動物園。9日下午，一名女子與家人一起到動物園內參觀時，竟因為想要拍照，擅自越過中間的障礙物接近柵欄，但卻意外地遭到欄內的母美洲虎咬住手臂受傷。

目擊者稱，當時聽到受害女子大聲的呼救後，就看到女子的手都是血，並痛苦的在地上扭動哀號，而女子家人為了分散美洲虎的注意力，將水瓶丟到柵欄裡，才結束這場鬧劇。

報導中指出，事件發生當下附近沒有任何動物園員工，而女子則是隨後被送到醫院，雖然沒有任何生命危險，但是「手臂處於相當糟糕的狀態」。對此，動物園於推特發文表示，雖然美洲虎造成了這起事件的發生，但是不會被殺死，並保證雖然這是一隻野生動物，但是已經設有障礙來保護遊客的安全；但若是遊客擅自越過障礙物發生事情，並非動物的錯。