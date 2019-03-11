衣國157死空難「找無大型殘骸」！　美2天前「先知」警告：勿搭在衣國起降飛機

▲墜機現場的地面上能清楚辨認出飛機的形狀。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有157人的班機，10日時在起飛6分鐘之後失聯，隨後即被確認墜機，無人生還。不過稍早前傳出，美國國務院曾在事發前2天公開發出安全警示，建議美國官員不要乘坐3月10日抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（ADDIS Ababa），或是從該處起飛的班機，讓外界紛紛出現質疑美國是否對此次事件知情，卻未與衣國共享情報。

綜合外媒報導，衣索比亞航空波音737班機（航班ET302）10日時，在當地時間早上8點38分起飛，預計從衣國從首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），沒想到飛起在起飛6分鐘後，於雷達上消失，隨後被確認在距離機場45公里附近的比紹夫羅德墜落，全機149名乘客和8名機組人員無人生還。

衣索比亞航空公司董事長和肯亞交通部官方人員，隨後趕到現場查看，墜機現場很明顯有一大塊地方與他處不同，土像是被翻過一樣，中間還夾雜著飛機碎裂的殘骸以及乘客個人物品，鞋子、菸蒂、包包等東西滿是塵土地躺在地上，再也等不到原本的主人；而現場也幾乎找不到「較大型」的殘骸，顯示當時飛機撞地的撞擊力有多大。

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▲隨處可見飛機的小塊殘骸和乘客的隨身物品。（圖／路透社）

隨著失事消息的傳出，網路上也開始掀起一股「陰謀論」，目前衣國仍未對失事原因作出解釋，但有人認為這起事件很有可能跟「索馬利亞青年黨」有關，今年1月24日時，衣國空軍曾對該青年黨進行轟炸行動，造成行動指揮官和手榴彈爆炸專家一共35名恐怖份子死亡，此次事件是否為一次報仇行動目前仍不得而知，索馬利亞青年黨也未就此事發表聲明。

另外一件令外界產生疑惑的是為，在這次空難事件中,，第一時間發出消息的推特帳號為衣國總統府辦公室，而並非任何空中管理部門或是由衣索比亞航空發布；此外，美國國務院曾在3月8日時，發出通知建議美國官員不要乘坐在10日抵達衣國，或是從衣國起飛的任何班機，但其原因是因當地10日時預計會舉行一場示威抗議，並且不清楚衣國官方態度，才會做出警告，應與此次墜機事件沒有關係。

衣索比亞航空這架機型為波音737 MAX型的飛機，其實才交付使用4個月多的時間，是繼2018年10月29日印尼獅航空難後，6個月內有第2架同機型發生墜機事件。報導中指出，到目前為止波音公司已經與100家公司，簽下4700架737 MAX的訂單，其中包含國航、東航、南航、奧凱航空、東海航空、海航、廈門航空、山東航空、瑞麗航空、國銀租賃和工銀租賃，是波音公司歷史上銷售最快的機型，而且已經有60幾架飛機已經出貨給大陸客戶。

由於第四屆聯合國環境大會將於11日時在奈洛比舉行，因此機上有許多罹難者為國家政要或是其親屬，包括索馬利亞總理的李斌主任巴克哈德•阿卜迪、斯洛伐克國會議員、斯洛伐克民族黨副主席的妻子和子女、非洲連鎖酒店集團董事長、肯亞足聯常務秘術長等人；另外還包含8名中國大陸人，其中2人被確認為是中企員工，近年來時常往返中非工作，1人則是被確認身分為中國航空工業集團有限公司員工金也淘（Jin Yetao）。

▼波音公司出產的737MAX型飛機6個月內已有2架出事。（圖／路透社）