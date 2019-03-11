出國開心慶生！20歲妙齡環姐「心臟病發昏迷」　2周後器官衰竭身亡

▲得過2017年度「環球妙齡小姐」（Miss Teenager Universe）的荷蘭模特兒范德澤（Lotte van der Zee）。（圖／翻攝自Lotte van der Zee Instagram，下同）

國際中心／綜合報導

荷蘭一名得過2017年度「環球妙齡小姐」（Miss Teenager Universe）殊榮的模特兒范德澤（Lotte van der Zee），日前她和家人到奧地利度假準備過生日，沒想到卻在生日前一天突然心臟病發昏迷，送醫兩星期後仍器官衰竭，家人證實她已病逝，得年20歲。

綜合外電報導，來自荷蘭恩斯赫德（Enschede）的范德澤在奧地利與家人滑雪度假，生日前一晚她與朋友外出，回到家後還非常開心，完全沒有任何異狀，也不曾透露出有身體上的不適，然而隔天早上家人卻見她一直沒有起床用早餐，僅聽她覺得身體不舒服，沒想到下午她就心臟病發。

母親在第一時間趕緊幫范德澤做CPR急救，並緊急送醫；醫生也利用藥物保住她的生命，沒想到范德澤轉送至德國慕尼黑醫院仍舊昏迷兩星期，最後器官全衰竭，但沒有人知道她為何心臟病發身亡。醫院正進行檢驗原因，而家人透過范德澤的Instagram證實她已在6日晚上10時47分過世，也感謝文章底下超過26萬名網友關心和留言。

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