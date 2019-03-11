撿到手榴彈超興奮！開直播炫耀「叩叩叩」敲石頭…下秒屍塊炸飛慘死

▲泰國一名男子撿到手榴彈超興奮開直播。（圖／翻攝自Spring News）

國際中心／綜合報導

泰國一名29歲男子8日在森林中獵捕野雞時，不小心進入邊境的軍事靶場，他在路上撿到了一枚手榴彈超興奮，開臉書直播向朋友炫耀，沒想到手榴彈當場在手上爆炸，他從完好無缺到遭炸成血肉模糊、屍塊噴飛的過程也全部都被錄影下來。

綜合外電報導，這名男子誤闖邊境的軍事靶場，途中撿起了一枚手榴彈，他立刻用手機開直播，向朋友們炫耀自己的好運氣。他的67歲父親也在手機上觀看直播，沒多久後，直播斷線了，完全不知道男子到底發生了什麼事情。

觀看直播的父親和朋友趕緊報案找人，警方找了一整天後，在森林區找到了男子的轎車，也在轎車附近找到了男子的屍體，他的手臂被炸噴飛，現場血肉模糊，旁邊也有他被炸毀的手機以及遺留的未爆彈。

根據調查報告，這名男子撿到一些M79型槍榴彈，警方透過他的直播影片發現他徒手拿起手榴彈後，還「叩叩叩」敲在石頭上，邊笑邊說「沒有找到任何的野雞，倒是發現了一堆報廢的榴彈」，下秒就發生爆炸的情形，直播也中斷。警方趕緊派遣了拆彈專家處理剩餘的手榴彈。