衣索比亞空難157死！證實機長曾求救　疑遇「死亡俯衝」35國人慘死…殘骸滿地

記者趙蔡州／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。據悉，這次墜毀的波音737 Max 8客機，交付使用才僅4個月多，這也是該型客機半年內第二次意外；此外，衣索比亞航空也透露，機長失事前曾通報遇到困難，並且請求返航許可，但不料就傳出墜機消息。

綜合外媒報導，墜毀的波音737 MAX 8客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客（來自35個國家）和8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但飛機卻在起飛後不久後，於8時44分傳出失聯消息。

▲衣索比亞航空ET 302航班墜毀造成157人死亡。（圖／路透社）

救難人員確認客機墜毀在阿迪斯阿貝巴東南方約60公里的比修福圖鎮（Bishoftu）附近，衣索比亞航空稍早也在臉書公佈，該公司執行長梅德希納（Tewolde G Medhin）抵達現場，證實現場沒有任何人生還的消息，撞擊地面的情況慘不忍睹，甚至沒有一塊較大的殘骸，地面還散落著鞋子等乘客個人物品。

衣索比亞總理穆罕默德（Abiy Ahmed）也表示，對旅客與旅客家屬致哀、表達最深刻的慰問。根據《CNN》報導，搭乘這趟航班的旅客，國籍分別為32名肯亞、18名加拿大、9名衣索比亞、8名義大利、8名中國、8名美國、7名英國、7名法國、6名埃及、5名荷蘭、4名印度、4名斯洛伐克、3名澳洲、3名瑞典、3名俄羅斯、2名摩洛哥、2名西班牙、2名波蘭和2名以色列。

此外，比利時、印尼、索馬利亞、挪威、塞爾維亞、多哥、莫三比克、盧安達、蘇丹、烏干達和葉門公民各一人。另有4人持聯合國護照，國籍目前仍不清楚。

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▲衣索比亞航空執行長梅德希納在墜機現場的畫面。（圖／路透社）

本次墜毀的波音737 Max 8客機是波音公司2017年才推出的新機型，衣索比亞航空2018年11月才正式編入機隊，因此該機的機齡才短短4月多，沒想到竟會發生如此慘重的墜機意外。衣索比亞航空也透露說，機長失事前曾通報遇到困難，並且向機場請求返航許可，但沒多久就傳出墜機消息。

其實波音737 Max 8同款的客機，2018年才曾經發生失事墜海意外，當時印尼廉航獅子航空（Lion Air）一架JT 610客機，自雅加達起飛後13分鐘就墜入爪哇海，意外也導致189人喪生的悲劇，當初獅航的空難調查報告表示，客機發生意外疑似與攻角感應器輸出錯誤數據、電腦系統錯誤讀取其數據有關。

印尼獅航表示，JT 610客機墜海前的4次航班裡，就出現4次空速量度儀失靈，失事前一次更出現技術問題，攻角感應器事後也曾被替換，最後在客機失事前的那一刻，攻角感應器讀數仍有20度誤差。獅航近日也公布飛行紀錄，顯示墜機時，機師盡力的拉動控制桿，但始於無法阻止機頭下墜。

▲墜機現場畫面及飛機殘骸。（圖／路透社）

根據文匯報引述彭博社消息，某些特殊情況，飛行員在手動飛行模式時，若感應器發現可能有空氣動力學失速的問題，這款型號的飛機就會自動將機頭向下推，使飛機出現「死亡俯衝」的情況。對此，波音公司立刻發出新的執行操作公告，建議機師跟隨新指引應對同類情況。但有專家認為指引的要求難以執行。

短短半年不到的時間，波音737 Max 8就發生2次意外，現在只能等空難的調查結果出爐，若這次又是與飛機的設計有關，就看波音公司會怎麼處理了。

