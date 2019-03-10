KAWS真的哭哭了　粉絲搶打卡的審計新村公仔竟是仿冒品

編輯／JJ 圖／翻攝自Hypebeast、IG@kaws

前陣子來台灣擺設大型模型與開設展覽的KAWS，成了民眾最愛拍照打卡的景點之一，沒想到展覽離開台灣後，又出現了新的KAWS打卡點，位置就在台中的審計新村，以坐姿雙手摀面的KAWS「Passing Through」玩偶，數量相當稀少，市價超過五千美元，許多民眾看到玩偶都不疑有他開心的合照，卻被官方踢爆是假的！

KAWS在官方的Instsgram上po出了一則限時動態，公仔後方標示著審計新村，文末還Hashtag台中，表示這個公仔是假貨，而且還雕塑得很差勁，可見這次KAWS是真的動怒了。

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正版的KAWS公仔「Passing Through」系列只有推出棕、灰、黑三個顏色，審計新村的冒牌貨卻是帶有一點詭異的藍色，雖然動作差不多，但仔細看還是能看出角度、上色位置的不同，而且也來得粗糙許多。

但是點進台中審計新村的地標之中，依舊能看到這幾天許多民眾在不知情的狀況下與之合照，冒用別人的名氣來賺取私利是非常不可取的，就算再喜歡也不代表可以抄襲，完全不尊重原創作者，也難怪KAWS會如此生氣了。

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