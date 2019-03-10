叫你多和朋友出去玩　6個反常行為看似更愛你其實是偷吃徵兆　

編輯／JJ 圖／翻攝自PEXELS

當交往對象在外面遇見了第三者，他不一定會馬上與你切斷關係，而是會更加確保與你的關係並同時爭取更多能與第三者相處的機會，為達到目的會做出一些很反常的舉動，如果不想分手後才知道真相，那麼當對方「突然」改變了，即便表面上是正面的改變，也要多加注意。

＃突然變得很關心你的時程表

「什麼時候下班？」、「幾點到家？」、「周末要去哪裡？」，對於在一起許久的情侶，下班後就是回家等對方一起吃飯，不會凡事都很精準的問幾點，如果對方突然想對你的行蹤完全掌控，尤其是平常不會這樣的人，就要小心他是不是藉由掌控你的位置來偷偷跟別人約會。

＃突然不斷討好你

有時候或許對方原本不是有意要找小三，而是剛好一陣天雷勾動地火按耐不住就接受了，這時他可能滿懷罪惡，為了安撫自己的心，也不想你發現異狀，想要營造你們的關係很好的樣子，所以不斷獻殷勤，但是就算他有沒有要停手意思，這段感情也救不回來了。

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＃不跟你吵架

平常吵吵鬧鬧是許多情侶的日常，如果哪天對方卻不再對你生氣，也懶得解釋總是直接認錯，那麼有可能就是因為背負著罪惡感，所以不敢忤逆你，也可能只是沒有把心力放在你身上。

＃勸你和朋友多出去玩

尤其是同居的情侶們，彼此聚多離少，離開彼此視線的時間其實並不多，如果對方想要爭取在外面偷約會的機會，那他就有可能不斷勸你和朋友出去旅行，回家看家人住個幾天之類的。

＃變得喜歡跑腿

手機是最容易拿來偷吃的工具，但是在現任伴侶面前使用又太容易被發現，所以他只好善用零碎的時間，利用暫時出門的機會，逃離你的視線，好好傳個訊息。

＃更加在意外表

平常總是邋遢，跟你出門都不怎麼注意打扮，但是有天卻突然認真起來，想要鍛鍊身材，也想買新的衣服，但是卻不是給你看的。

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