妻返家驚見倒臥血泊！日本71歲市議員自家玄關遭亂刀砍死

▲石川哲久送醫後仍不治身亡，警方目前已經將嫌犯逮捕。（圖／翻攝自木更津市議會、取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

日本千葉縣木更津市現年71歲的市議員石川哲久9日晚間被發現遭人持刀刺殺身亡，倒臥在自家公寓的玄關。警方10日鎖定一名40多歲的可疑男子，並將其逮捕。據了解，嫌犯疑似為石川的家屬，警方目前正在調查詳細的犯案動機。石川哲久曾在建設省擔任要職，2015年當選木更津市議員。

根據《朝日新聞》報導，嫌犯9日晚間闖入位在公寓12樓的石川家中，並持刀往被害人的胸部與腹部捅上數刀，導致石川當場大量出血倒臥玄關，直到外出的太太當天晚間8時50分左右返家後才發現，嚇得趕緊報警處理，可惜送往醫院後，仍傷重不治。警方隨後透過住家附近的監視器分析，鎖定一名可疑男子，並以殺人嫌疑將其逮捕。

警方調查後發現，嫌犯疑似為石川哲久的親屬或前親屬，目前正在調查兩人是否曾經發生爭執與詳細犯案動機。石川哲久畢業於東京大學工學部都市工學科，曾在建設省擔任要職，2015年當選木更津市議員，但私生活卻十分保密。另外，也有傳言指出，嫌犯疑似是石川前妻的兒子，但石川是否曾經離婚、擁有幾名子女至今仍無法證實。