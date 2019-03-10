《黃色潛水艇》Q度爆表　niko and…推披頭四新系列喚醒你我的童心

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@nikoand_taipei、官網

niko and...幾乎每次的聯名商品都能激發各位的少女心，像是之前的迪士尼、小精靈系列，但是這次的聯名對象是連男生們也會喜歡的！THE BEATLES（披頭四）與他們最著名的奇幻電影《黃色潛水艇》成為了這次的主角，推出了一系列可愛的商品，尤其是帆布包與手機殼超級經典，快來看看有哪些～

《黃色潛水艇》是1968年以The Beatles（披頭四）歌曲為主題的一套動畫奇幻電影，在當時受到極大的歡迎，且也廣泛的流傳後世，這輛黃色潛水艇與主題曲《Yellow Submarine》依舊存在於許多人童年的記憶中，今年為電影在日本上映的第50周年，正好喚醒大家的童心～

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帆布包的系列總共推出黑、白兩款，大小則有分化妝包（NT＄620）、小型肩背包（NT＄780）、中型帆布包（NT＄970）與大型帆布包（NT＄1,240），另外，手機殼也推出四款，除了黃色潛水艇造型之外，還有藍色壞心族的造型呢！

這款黃色潛水艇造型的商品，乍看之下就是一個小玩偶，不過它可是伸縮票卡夾喔！想像把它掛在背包上，進出捷運站、搭公車時簡直就是Q度爆表（NT＄820）。

才剛開賣沒多久，官網上許多款式就已經售完了！喜歡的朋友也可以到店面碰碰運氣，還有其他披頭四的周邊小物可以逛～

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