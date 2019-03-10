母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

▲考量到搜救隊安危，巴拉德與拿迪的遺體將會留在山上。（圖／翻攝自@NardiDaniele）



國際中心／綜合報導

來自英國的登山者巴拉德（Tom Ballard）與意大利的拿迪（Daniele Nardi）兩週前在攀登喜馬拉雅山時意外失聯，經各國搜救隊搜索後，義大利駐巴基斯坦大使蓬泰科爾沃（Stefano Pontecorvo）9日證實，已經在南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）找到兩人遺體，但因地勢險峻，因此不會將兩人遺體運下山，巴拉德與拿迪將就此長眠於喜馬拉雅山。

根據BBC報導，30歲的巴拉德與42歲拿迪2月24日途經世界第九高峰「南迦帕爾巴特峰」海拔6300公尺時，最後一次與外界聯繫，當時他們正試圖登上南迦帕爾巴特峰山頂，此後便徹底失聯。事實上，南迦帕爾巴特峰也被稱為「殺人峰」，因為許多人都在攀登過程中不幸遇難死亡。

巴基斯坦當局派出直升機與搜救隊一同進入搜索，搜索行動卻一度因為天氣惡劣受阻，最後搜救隊伍在南迦帕爾巴特峰發現兩人的身影，經確認後，兩人早已死亡。礙於搜救難度高且地勢險峻，搜救隊最終決定將巴拉德與拿迪的遺體留在山上，不運下山。

據了解，巴拉德的母親哈格里夫斯熱愛登山，更在1995年成為史上第一位成功單獨登上珠穆朗馬峰的女性登山者，然而同年卻在登上喬戈里峰後於回程中跌下山坡喪命，母子兩人都喪生於最愛的山岳之中。巴拉德的女友得知死訊後在臉書上寫道，「感謝上天給我一個特別的人，我們一起度過的美好回憶將成為我生命中最美麗的部分。」