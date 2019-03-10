公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

▲求婚影片被po上網後，兩人隨即被警方逮補。（圖／翻攝自@Hassanvand）



國際中心／綜合報導

伊朗一名男子日前為了娶回美嬌娘，特地策畫了一場大型驚喜，在購物中心內以玫瑰花排成紅色愛心向女友求婚，並在眾人的見證與祝福下求婚成功，只是沒想到兩人求婚的影片被po上網後，男女主角竟因「違反伊斯蘭教義」遭警方逮捕，讓各國網友驚呼，「實在是太荒謬了！」

根據BBC報導，這對情侶檔日前到伊朗北方的阿拉克（Arak）一間購物中心購物，然而事實上男方早已偷偷安排好一連串的驚喜，男子先是找人在地上用紅色玫瑰花瓣排成大大的愛心，再以大量的紅白氣球點綴，最後則在眾目睽睽下向心愛的女友求婚。

從影片中可以看見，身穿一襲白色洋裝的女友當下感動的忍不住落淚，並馬上答應男友的求婚，最後兩人在眾人的歡呼下相擁而泣。浪漫的求婚驚喜全都被一旁的民眾錄下，正當這段感人的影片上傳至網路上，獲得許多網友稱讚時，卻傳出，有網友認為兩人在公共場合「公開表達男女間情感」，甚至當眾擁抱，有違伊斯蘭教義，因此報警處理，而警方竟真的將兩人逮捕。

伊朗馬卡茲省警方表示，警局接獲民眾報案表示，這對情侶「受墮落的西方文化影響，侮辱公共道德」，因此將兩人拘留，不過兩人目前已經獲釋。整起事件在網路持續發酵，也有兩派網友互相嗆聲。