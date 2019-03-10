希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

▲希特勒。（圖／翻攝自維基百科)

國際中心／綜合報導

傳說納粹魔頭希特勒（Adolf Hitler）留下的驚天寶藏足以戰勝好幾個美國，生前把數百噸黃金藏在多個秘密地點，故事充滿了神祕色彩，如今面紗似乎被掀開，有一本納粹親衛隊的日記內容近日公諸於世，指出大批黃金與藝術品藏在波蘭的11處地點，且關於地點都有詳細的描述，引爆尋寶風潮。

據《每日郵報》報導，日記的主人是納粹親衛隊隊員奧倫豪爾（Egon Ollenhauer），在德國奎德林堡（Quedlinburg）一間高齡1100年歷史的共濟中心被發現，日記後來被轉贈給一個基金會，而基金會也決定等日記中有記載的相關人士逝世後才公開內容。

奧倫豪爾當時擔任親衛隊與當地貴族的中間人，協助藏起貴重物品，日記中寫到希特勒下令260輛貨車載滿黃金、藝術品及其他貴重品，其中記載弗次瓦夫（Wroclaw）藏有德意志帝國銀行28噸黃金、47件從法國竊取來的藝術品，裡面包括後印象派大師保羅塞尚（Paul Cézanne）、法國印象派鼻祖莫內（Claude Monet）等知名藝術家的作品，並開到波蘭11個地點秘密將物品藏起，避免遭當時步步進逼納粹軍的蘇聯紅軍搶奪。

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▲黃金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

獲轉贈奧倫豪爾日記的基金會表示，曾將日記交予包括哥廷根大學（University of Göttingen）的藝術史系，共5個德國機構檢驗，證實具可信性，選擇現在公開內容，是想紀念波蘭獨立100周年及奎德林堡共濟中心踏入1100年歷史。

基金會創辦人達魯斯（Darius Franz Dziewiatek）表示，據日記描述，其中一個藏寶地是皇宮公園內一口很深的水井，另外一個在皇宮公園的池塘底。有部份貴重物品被裝進混凝土石棺再沉到溪流下，同時一些物品被收藏在一個皇宮公園的地下溫室等。基金會說，共濟中心希望若有人找到寶藏，可嘗試交還物品給擁有者的後代。

不過全球知名歷史學者喬安娜（Joanna Lamparska）則指出，如果真的有人知道寶藏地點，根本不會記錄在日記上徒增風險，「雖不太可能找到寶藏，但日記中寫道西利西亞戰爭後的詳細狀況，及納粹的藏寶資訊都值得去深入研究。」