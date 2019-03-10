下次光療就做日妞愛的「琥珀色」吧！素面渲染有質感又非常耐看

大家做美甲時常靈感缺乏，不知道要做什麼款式嗎？那就來做個日本妞最愛的萬年不敗琥珀風美甲吧！類寶石的琥珀，色彩雖然不是鮮豔亮麗，但獨特的顏色和紋理帶點復古味，有質感又非常耐看，而且不管什麼甲型都適合畫呢～這邊為大家特搜了幾款絕美的「琥珀色」美甲，大家趕快為指甲穿上琥珀新衣吧！

1.基本百搭款 琥珀Ｘ簡約同色系



琥珀美甲利用棕色相似色打造出琥珀一般的紋理，如果喜歡簡單不張揚的款式，可以琥珀色穿插幾隻素面的同色系。

有著寶石切面的琥珀色，再搭配相近的素色，在簡單中加入一點奢華感，很顯氣質。

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2.復古的琥珀Ｘ祖母綠跳色

想用琥珀色搭配純色，但又覺得咖啡同色系太無聊，那跳色祖母綠會是很好的選擇，本身有著復古感的琥珀色，搭配同樣有著懷舊感的祖母綠真的再適合不過，不管是霧面綠還是亮面綠都有著一股神秘感～

琥珀色搭配祖母綠，再加上一些寶石、金屬裝飾物也可以做出很有個性的波西米亞民族風。

3.琥珀Ｘ格紋知性不敗

說到永不過時，最不敗的美甲樣式那就不能不提到經典的格紋元素，同色系的簡約格紋搭配琥珀色，讓你的氣質透著一股淡淡的知性美！

4.環狀琥珀甲既可甜美，又可時尚

目前日本最火的琥珀款式就是環狀琥珀包邊美甲！在指甲邊緣利用琥珀色包圍一圈，簡約又不失特色，還有些款式會在中間留空處畫上小花點綴，完全戳中少女們的心～

整甲被琥珀色填滿，色調顯得比較重，而環狀就減少了這種感覺，保留了琥珀的質感，還讓整個風格走向小清新、甜美感。

除了環狀小花，這種琥珀幾何環也很受歡迎，相較甜美的風格，這種幾何環更顯成熟時尚感。

5.藝術家氣息的琥珀渲染

其實琥珀色美甲就是一種利用暈染製作出來的美甲，只是在用色上比較限定於咖色、棕色系，利用些許的繽紛色彩帶進琥珀美甲就能創造另一種藝術風格，大家不妨嘗試看看。

圖片來源：小紅書、IG＠a.nailjam

6.琥珀Ｘ閃亮亮浮誇無極限



喜歡浮誇的朋友可以參考這種亮粉感琥珀色，加上金色小裝飾，就算只是隨便穿搭下樓去丟個垃圾，有著指尖加分，整個人也會十分耀眼，讓人想多看一眼！

而近年動物紋也流行了回來，利用在琥珀風美甲，整個貴氣十足～

雖然琥珀風美甲已經紅了一段時間，但是看完這些款式大家是不是又被種草了呢？

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書、IG@ari_lachouette、@abi.nails.sd、@solnail.yuina、@eriko_1242、@m_d_a、@__.dannail.__

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