老爺爺肺病命危...醫竟派機器人視訊告知「你快死了」　一旁家屬悲憤怒po照

▲ 醫院透過機器人「視訊」的方式，來告知重症病患壽命將至，讓家屬痛批沒人性。（圖／翻攝自Facebook／Julianne Spangler）

國際中心／綜合報導

美國加州一間醫院最近發生人性爭議。院方在確認78歲病患昆塔那（Ernest Quintana）的身體狀況到達極限後，竟然派出一台機器人進到病房，以「螢幕視訊」的方式，當面告知昆塔納「時間不多了」。這讓昆塔納的家人相當不滿，痛批醫院這樣的做法一點人情味都沒有，有了科技卻忘了人性。

根據《紐約時報》9日報導，昆塔那3日因為慢性肺病，呼吸困難而被救護車送到位於費利蒙市（Fremont） 「凱薩醫療機構」 （Kaiser Permanente Medical Center）的加護病房內。經過一天的治療觀察後，一台用來進行遠端通訊的機器人突然在4日晚間走入昆塔那的病房，不等昆塔那與家屬反應過來，就直接告知他們「隨時都要有迎接死亡的心理準備。」

當時在病房照顧昆塔那的孫女安娜麗莎（Annalisia Wilharm）透露，本來有位護士告知他們，等一下會有醫生過來巡房，不過一段時間後，卻是一台機器人走了進來，「我一抬頭就看見這個機器人站在祖父病房門前，最上方的螢幕出現一位醫生的畫面，他看起來像坐在自己房間的椅子上。接著，『螢幕裡的醫生』就告訴祖父說，『我確認了你的MRI報告（核磁共振成像, Magnetic Resonance Imaging），結果顯示你的肺部已經完全衰竭，我們實在沒有辦法了。』」

「我心裡真的好害怕，但因為病房內只有我和祖父，我只能試著不要哭、努力不要叫喊出聲。」安娜麗莎表示，自己當下在房內一聽完，簡直嚇傻了，只能竭盡所能抑制自己的情緒。另外，由於祖父左耳嚴重重聽，他聽不到機器人螢幕內醫生的聲音，機器人也無法配合他的狀況，移動到右側去，因此她必須冷靜下來，將醫生告知的內容重複講給祖父聽。

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▲ 位於費利蒙市的 「凱薩醫療機構」。（圖／翻攝自GoogleMap）

昆塔那結婚58年的妻子、安娜麗莎的祖母得知院方告知病情的方式後，氣得忍不住趕到醫院，指責相關醫護人員。不過一名護士卻回應，「這就是我們醫院的政策，我們一直以來就都是這樣做。」

昆塔那在5日離世後，安娜麗莎在臉書貼上當時的視訊畫面，並寫道：「我們也知道祖父的時間不多了，他真的病得很嚴重，但我並不認為一個人應該以這樣的方式來得知自己即將走向生命的終點。」其他的親友也在紛紛跟著痛批，這不應該對院方對重症病患表達同理心的方式。

阿拉米達郡（Southern Alameda） 凱薩醫療機構的高階副院長蜜雪兒（Michelle Gaskill-Hames）事後發聲明，向昆塔那的親友致哀。她談到，當時是其實並不算透過「機器人」告知消息。因為在利用這樣通訊技術進行現場對話時，房間裡都一定會有護理師或其他醫師在場才對。

她表示，當天醫療人員已經先過來確認過這名病患的情況，才進行視訊電話的，而且視訊功能也永遠不會取代醫生與病患、家屬的對話。對於未能達到病患家屬的期望，真的深感遺憾，將會認真評估如何增加病患的視訊經驗。