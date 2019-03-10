美大使挾「迫擊砲彈」進莫斯科機場　俄外交部：「挑釁行為！」

▲ 俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場查獲走私砲彈 。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科主要國際機場9日查獲走私砲彈，安檢人員在一名美國大使館的工作人員行李中，發現一枚類似「迫擊砲彈」的物體，當下緊急將它沒收。對此，俄國外交部出面回應，這屬於「挑釁行徑」。

根據塔斯社（TASS）報導，外交部消息人士透露，這起事件發生在俄羅斯規模最大的謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport），當天上午，一名任職於美國大使館的男子在通過海關時，被安檢人員查獲行李當中有疑似是「迫擊砲彈」的物體。

安檢人員立刻打電話連繫炸彈處理專家。隨後，炸彈處理專家也證實，這的確是一枚帶有保險絲的砲彈，不過並沒有安裝炸藥，只是表面殘留少許的炸藥痕跡。

對此，俄羅斯外交部強烈譴責，「當事人與美國軍方有所關連，僅管沒有安裝炸藥，這樣的舉動也無疑是一項『挑釁行為』，這意味著美國似乎不僅只是在國外，甚至直接來到俄羅斯境內邊界，測試看看俄羅斯的安全措施。更何況，考量到911恐怖襲擊之後美國對運輸安全的高度重視，他們肯定明白在行李中攜帶迫擊砲彈是非常嚴重的。這代表著美國是『有意識地』做出這件事的。」

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▲迫擊砲彈（示意圖／達志影像／美聯社）

挾帶砲彈的美國大使館人員事後向安檢人員解釋，因為他在大使館的任務已經結束，所以將要離開俄羅斯，至於砲彈，則只是他的個人收藏品而已。目前，他在錯過原本的班機後，已經在獲准之下，搭乘稍後的另一架班機飛往紐約。

外交部也補充，他們已經向美國大使館進行聯繫，正等待大使館回應，「我們還是希望大使館能夠給出一個合理的解釋，來說明他們的工作人員為什麼會做出這樣的行為。」