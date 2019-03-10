惡母發瘋狠踹6歲弟「癱軟倒地」　13歲哥偷錄影PO網揭暴行求援

▲網友不捨弟弟遭到母親家暴，因此偷拍下影片，上傳至推特請求外界幫助。（圖／@9JjI0lnIlCMwDbm，下同）

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國際中心／綜合報導

日本福岡縣一名13歲男網友因不堪自己與弟弟長期遭到母親虐待，因此日前偷偷錄下母親對弟弟施暴的畫面，並上傳至推特，隨即引發熱議。只見影片中，母親不斷對著年僅6歲的小兒子咆哮，並多次狠踹。男童被打到全身無力，只能虛弱地躺在地上。影片流出後，警方馬上就透過電腦IP鎖定網友地址，成功救出小兄弟並將惡母逮捕。

綜合日媒報導，網友「竜聖」7日在推特上傳一則6歲弟弟遭母親虐待的影片，希望藉此踢爆母親的惡行。據了解，現年39歲的女嫌長期情緒控管失當，經常對幼子施暴洩氣。從影片中可以聽到，嫌犯一邊狂踹6歲小兒子，一邊怒吼，「為什麼要犯同樣的錯」、「你不是說過不會再犯了嗎」。

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這名惡母不但瘋狂猛踹男童，當男童虛弱地躺在地上無法動彈時，竟還一腳踩在男童腰上，行為十分可惡。男童嚇得一邊哭，一邊虛弱地說道，「好痛、好痛」。經過一陣痛打後，小男童被踹到無力起身，只好用僅剩的力氣爬走。整個過程都被一旁13歲的哥哥給偷偷拍下，並上傳至推特。

影片上傳後，瞬間引發各界關注，有許多網友看到後馬上通報兒童商談所與警局，警方隨後透過電腦IP找到無辜的小兄弟，並將其救出，逮捕施暴的母親，兩兄弟目前則暫時交由兒童商談所照顧。事實上，兩兄弟感情非常好，竜聖在推特帳號的頭像上放上弟弟的照片，就連抖音帳號也上傳了許多弟弟的影片。該施暴影片目前已被刪除，但竜聖的推特帳號內仍有一張疑似為母親背影的照片寫道，「正在喝酒。」