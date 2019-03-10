7秒狂開15槍！白人警趴引擎蓋「近距離擊斃」黑人駕駛　網怒：謀殺

▲警官史塔克斯（Charles Starks）開槍時，人並沒有站在車子前方。（圖／翻攝自LEPD youtube）

記者張靖榕／綜合外媒報導

美國阿肯色州（Arkansas）日前發生一起疑似警察執法過當案件，30歲非裔男子布萊克夏爾（Bradley Blackshire）涉嫌開贓車拒捕，遭到警官史塔克斯（Charles Starks）近距離7秒內連開15槍而不治身亡。整起事件讓許多美國人質疑史塔克斯是「謀殺」；警局臨時主任布利（Wayne Bewley）則要求民眾冷靜，一切將會依正當的程序處理。

綜合外媒報導，阿肯色州小岩城（Little Rock）警方2月28日獲報，一名非裔男子正在路上開著偷來的車，當2名警員趕到時，對方正把車停進一處開放停車場。警官史塔克斯下車走到布萊克夏爾車旁，要求對方立刻下車，但被對方以「我做了什麼」、「你要為了什麼開槍射我」等理由拒絕。

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▲▼史塔克斯總共連開了15槍。（圖／翻攝自LEPD youtube）

當布萊克夏爾將車往前開時，史塔克斯立刻拔出槍，同時大喊要對方下車，接著就朝駕駛座連開4槍，繞到還在緩慢前進的車前，趴在引擎蓋上又連開11槍；另一名警官辛普森（Michael Simpson）則是開車衝撞贓車，要讓布萊克夏爾停下車來。當時車上副駕駛座還坐著一名白人女子，在槍擊發生後，她配合警方要求，還爆料布萊克夏爾的身上有槍，自己則是剛才坐上這台車。

事件引發爭議，有人指出，史塔克斯根本就沒有按照程序，要布萊克夏爾先出示行照和駕照，就直接大喊著要對方下車，「這根本不能接受」，而且史塔克斯一開始是「站在車旁」，當車子緩慢前進時，他才「跑到車前」趴在引擎蓋上開槍，裝出一副對方要把他輾過去的樣子，「警官史塔克斯是個殺人犯」。不過也有人認為沒有不妥，「是小偷開著偷來的車，拒絕下車又想要把他輾過去的，100%支持警察！」







小岩城警方於7日公布25分鐘的現場畫面，並強調過程一刀未剪，沒有經過任何編輯。警局臨時主任布利說，布萊克夏爾是當場死亡，史塔克斯則是右腳有輕傷，除此之外，警官辛普森和白人女子都沒有受傷。

布利說，整起事件分成犯罪和執法過當2個調查方向，犯罪調查結果已經送交檢察官，還不確定是否起訴；至於史塔克斯是否執法過當，則還在調查中。

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