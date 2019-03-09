呼叫美少女戰士粉絲！超美禮服造型唇膏，你看過沒？

▲堪稱是近期美少女戰士最強聯名彩妝。（圖／翻攝自https://p-bandai.jp，以下同）

編輯 / Amber

美少女戰士粉絲荷包又要失血了！這波即將開賣的聯名彩妝真是燒死人，超美的唇膏，精緻的禮服設計外殼，竟是以角色服裝為靈感，做工細膩到每個角度都顧到，絕對要收藏啊！

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倩尼迪公主唇膏

當小兔搖身一變為倩尼迪公主時，就會穿上這身夢幻長襬禮服，這款珍珠白的外型真的好美，從立體蓬袖到裙子的立體皺褶，甚至連背後的垂墜蝴蝶結都做好做滿，實在是太細膩了！

這款唇膏塗起來是很襯膚色的蜜桃色，各種場合都很適用，清淡優雅的色調，很符合公主人設，塗上雙唇都不自覺夢幻起來了呢！

黑暗小姐款唇膏

和公主款恰恰相反，另一款的黑暗小姐款為深紫紅色，被黑暗勢力所控制，總穿著黑色高衩禮服，上面點綴著黑紫調的裝飾，給人一種神祕感。仔細看露肩低胸設計、裙襬弧度和披肩，幾乎完美呈現。

人設為黑暗小姐的唇膏則是深紅色，給人一種神祕的感覺，塗起來不會太高冷，反而意外的更顯白皙呢！



這兩款唇膏含稅價分別為4104日幣（約台幣1135元），現在可以網路訂購，預計6月會到貨，喜歡就趕快下手吧！

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