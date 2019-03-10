女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

▲許多男女會透過交友軟體認識對方。（示意圖／記者張一中攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲雪梨一名華裔女醫生丹妮斯·李（Denise Lee）透過交友軟體約砲後，竟開始瘋狂纏上男子霍爾伯頓（Matthew Holberton），還展開了為期8個月的跟蹤、9000多條訊息騷擾，讓霍爾伯頓崩潰提告。

綜合外媒報導，40歲的丹妮斯2015年9月透過交友軟體「Tinder」跟霍爾伯頓結識後，兩人發生了2次性關係；丹妮斯馬上暈船，急得跟對方索求感情、肉體，嚇得男方直接逃跑。

霍爾伯頓在法庭上指出，他曾多次告訴丹妮斯要停止兩人的關係，但對方卻完全聽不進去，且發來的訊息還越來越可怕，除了嘲笑霍爾伯頓的性能力之外，還揚言要讓對方身敗名裂、付出代價；而他也在接收到這些訊息後告訴丹妮斯，她「就像海星一樣纏人」，沒想到對方不但沒有停息，反而變本加厲、憤怒地說「我不會接受這種侮辱的！」

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▲霍爾伯頓認為丹妮斯像海星一樣纏人。（示意圖／翻攝自pakutaso）



霍爾伯頓說，丹妮斯除了騷擾她之外，連她的家人資訊都被蒐集，甚至新女友也接到丹妮斯的訊息，嚴重的跟蹤狂行為讓他一度想要自殺。

報導指出，丹妮斯目前被指控威脅、騷擾他人、以及違反國內家庭暴力令等9項罪名；也將由地方法官Michael Barko於29日在地方法院舉行聽證會。

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