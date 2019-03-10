比賽、獎牌完勝男球員「薪水不及他們4成」！美國家女足告足協爭同酬

▲美國國家女子足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

世界足球排名第一的美國國家女子足球隊在球場上赫赫有名，曾拿過3次世界盃冠軍、4次奧運金牌，然而隊員的薪資與獎金卻遠低於世界排名20之後的國家男足，酬勞的差別待遇讓女足球員們相當不爽，在3月8日婦女節這天以違反《美國薪資平等法》、《民權法》第7章，集體提告美國足球協會。

據《BBC SPORT》報導，美國國家女足28位隊員全體向位於洛杉磯的加州州區聯邦地方法院西分院提告。訴狀內描述，美國足球協會（USSF）是美國國家女足與美國國家男足唯一且共同的雇主，女性和男性球員履行共同工作職責，代表美國足協參與國際賽事，但女性球員雖然表現優於男球員，甚至成為世界冠軍，薪資卻始終比男性球員少。

徹底惹毛眾人的是美國足協的聲明，不但拒絕給予男女球員同等待遇，更稱「市場現實就是如此，女人不配與男人想有同等薪資（market realities are such that the women do not deserve to be paid equally to the men.）。」但事實上美國國家女足不僅贏得的比賽比美國國家男足多，比賽收視率也比男足高。

▼美國國家女子足球隊相當受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

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訴狀中指出，以目前美國國家足協的標準，如果男足與女足在一年內打了20場友誼賽且全贏，根據不同比賽類型，女足球員平均每場可獲得9萬9000元或4950元（約297萬或14.8萬元台幣）獎金；但男足球員卻平均獲得高達26萬3320元或1萬3166美元獎金（約790萬或39.4萬元台幣），美國國家女足隊員的獎金僅有男足隊員的38%。

值得一提的是，美國國家女足的表現一直都比男足亮眼、受歡迎，除了勇奪3次世界杯冠軍、4次奧運金牌，更3度獲得美國奧林匹克委員會年度最佳團體獎，在2015年的世界杯決賽中吸引了2300萬電視觀眾，創下美國電視史上收視率最高的女足比賽紀錄。

▲美國國家女子足球隊是球場上的常勝軍。（圖／達志影像／美聯社）

訴狀中指出，美國國家女足為美國足協帶來可觀利潤，但卻獲得不公平的對待。舉例來說，2015年到2018年間，美國國家男足平均一年出賽次數為17次，女足出賽次數則比男足足多了19場，光是多比的賽事數量就超過男足一年賽事的數量；即便如此，女足隊員的薪資卻仍比男足少。

目前，美國足協尚未回應國家女足提告一事。女足代表律師需在複雜的薪資結構及談判協定中，找出男女足球隊工作內容相同，但薪資不平等的證據，成為訴訟中的最大難關。