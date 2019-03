比賽、獎牌完勝男球員「薪水不及他們4成」！美國家女足告足協爭同酬

▲美國國家女子足球隊。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

世界足球排名第一的美國國家女子足球隊在球場上赫赫有名,曾拿過3次世界盃冠軍、4次奧運金牌,然而隊員的薪資與獎金卻遠低於世界排名20之後的國家男足,酬勞的差別待遇讓女足球員們相當不爽,在3月8日婦女節這天以違反《美國薪資平等法》、《民權法》第7章,集體提告美國足球協會。

據《BBC SPORT》報導,美國國家女足28位隊員全體向位於洛杉磯的加州州區聯邦地方法院西分院提告。訴狀內描述,美國足球協會(USSF)是美國國家女足與美國國家男足唯一且共同的雇主,女性和男性球員履行共同工作職責,代表美國足協參與國際賽事,但女性球員雖然表現優於男球員,甚至成為世界冠軍,薪資卻始終比男性球員少。

徹底惹毛眾人的是美國足協的聲明,不但拒絕給予男女球員同等待遇,更稱「市場現實就是如此,女人不配與男人想有同等薪資(market realities are such that the women do not deserve to be paid equally to the men.)。」但事實上美國國家女足不僅贏得的比賽比美國國家男足多,比賽收視率也比男足高。

▼美國國家女子足球隊相當受歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

訴狀中指出,以目前美國國家足協的標準,如果男足與女足在一年內打了20場友誼賽且全贏,根據不同比賽類型,女足球員平均每場可獲得9萬9000元或4950元(約297萬或14.8萬元台幣)獎金;但男足球員卻平均獲得高達26萬3320元或1萬3166美元獎金(約790萬或39.4萬元台幣),美國國家女足隊員的獎金僅有男足隊員的38%。

值得一提的是,美國國家女足的表現一直都比男足亮眼、受歡迎,除了勇奪3次世界杯冠軍、4次奧運金牌,更3度獲得美國奧林匹克委員會年度最佳團體獎,在2015年的世界杯決賽中吸引了2300萬電視觀眾,創下美國電視史上收視率最高的女足比賽紀錄。

▲美國國家女子足球隊是球場上的常勝軍。(圖/達志影像/美聯社)

訴狀中指出,美國國家女足為美國足協帶來可觀利潤,但卻獲得不公平的對待。舉例來說,2015年到2018年間,美國國家男足平均一年出賽次數為17次,女足出賽次數則比男足足多了19場,光是多比的賽事數量就超過男足一年賽事的數量;即便如此,女足隊員的薪資卻仍比男足少。

目前,美國足協尚未回應國家女足提告一事。女足代表律師需在複雜的薪資結構及談判協定中,找出男女足球隊工作內容相同,但薪資不平等的證據,成為訴訟中的最大難關。