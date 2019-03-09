AI人工智慧VS資深氣象預報員　日推「櫻前線」預測對決

▲島津BusinessSystems找來資深氣象預報員與AI人工智慧進行對決。（圖／記者賴文萱攝）



國際中心／綜合報導

隨著春天來臨，日本的賞櫻季節也即將來臨，許多早早就訂好日本賞櫻行程的民眾最在乎的就是「櫻前線」（各地區櫻花開花日期）。即便每年都會有官方與非官方單位釋出櫻前線預測資料，也沒有人能說得準實際的開花日期究竟是何時。日本就有一間公司今年特地找來資深氣象專家與AI人工智慧進行比賽，看誰預測的櫻花開花日期最準。

根據《讀賣新聞》報導，島津製作所子公司島津BusinessSystems以往都是聘請氣象預報人員來進行預測，但是2018年首度換成AI人工智慧來預測各地區的櫻花開花日期，沒想到當年命中率卻僅有31%，比起擁有17年預報經驗的資深氣象預報人員片岡央志2010年到2017年的平均命中率37%來得還低，宣告失敗。

島津BusinessSystems於是在2019年想出全新企劃，邀請資深氣象預報人員與AI進行對決，看看誰的預測能力必較準。據了解，這場對決的結果將會在4月5日公布於該公司旗下氣象資訊網站「天氣日本」（お天気Japan）。