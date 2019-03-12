新手必看！畫眉毛常犯的3種錯誤　小心踩雷變蠟筆小新

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想要有完美的妝容，眉毛絕對不能少！不過在畫眉毛這個步驟上，除了要注意眉型，也要注意濃淡、粗細，否則一不小心可能就會變成蠟筆小新～這次「街頭時尚Astor」帶來幾個畫眉毛時該注意的３個細節，學起來一定能畫出自然眉。

＃注意眉毛濃度

濃眉女注意

因為眉毛濃度夠，所以畫眉毛時可以用補色的方式，將缺角的地方補上或上中後段即可。濃眉注意！如果將整條眉毛塗好塗滿很有可能會像海苔黏在臉上喔。

▲濃眉注意！眉毛塗好塗滿很有可能會像海苔黏在臉上喔。（圖／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

稀疏眉女注意

先使用淺色眉筆框出眉型，並且在前段畫出毛流，再使用深色眉筆將中後段眉毛填滿，保持前淡後深，這樣會更自然。

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▲稀疏眉注意！畫眉毛要保持前淡後深的訣竅，這樣才會更自然。（圖／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

＃不要忘記眉尾

在畫眉毛時，除了正面要看起來自然，側面的眉尾也要顧到，很多人常常因為忽略眉尾，導致眉尾不是缺角就是亂飄。

▲小心忽略眉尾，導致缺角、亂飄。（圖／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

＃正確的畫眉毛方式

有時候眉毛畫的過深、不對稱，不僅是因為下手過重，有部分是因為與鏡子的距離過近，太注意細節而忽略整體性，有時候就會情不自禁的越畫越深、越描越粗～

所以在畫眉型時，先從眉頭畫到眉中，這時臉要正對鏡子，接著畫眉尾時要將臉朝向45度，這樣才能精確的將眉峰接到眉尾，降低亂飄、缺角的情形。上色時則可以先近距離畫到80%，接著再將鏡子拿遠確認整體感，這樣才不會有過淡、過濃的情況。

▲眉毛畫不好，也可能是你的鏡子拿法不對 。（圖／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

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