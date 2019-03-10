海洋拉娜「濃萃修復精華」全新升級　根本是換季敏感救星！

▲被網友暱稱為肌膚急救神物，許多問題肌膚一試就成主顧。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

貴婦品牌海洋拉娜中，被譽為「超強肌膚修復救星」的濃萃修復精華，你一定要知道！2019年成分全新升級，可當作換季用精華液，也可修復受損肌膚，對付泛紅、敏感尤其好用！

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濃萃修復精華是海洋拉娜的經典保養之一，含高倍濃度的濃縮精華，有助於舒緩、強化並修復受損肌膚，能明顯改善肌膚的色澤和質感，網友用過都說：一用就有感。

升級後的濃萃修復精華，含有全新的「穩定修復發酵精華」成分，不僅能穩定脆弱肌膚，還能重現肌膚的健康光采。它就像肌膚的透氣繃帶，一抹即能再肌表形成保護膜，使細胞結構重建，強化搖搖欲墜的脆弱膚況。

研究顯示，長期的慢性皮膚炎是皮膚老化的根本原因。紫外線與自由基會破壞肌膚的膠原蛋白，最後導致皺紋與細紋的產生。濃萃修復精華運用深海巨藻的自我修復功能，舒緩泛紅、刺激和其他發炎症狀，為肌膚提供極佳的修復環境。

你可以當作日常保養的舒緩精華，也可以急救換季造成的肌膚不適。適用於敏感肌膚、甚至肌膚因為痘疤、外在環境而受損時，能幫助快速修復與舒緩，豐潤質地與薰衣草、蠟菊的香氣更能舒緩身心，使肌膚維持健康狀態。濃萃修復精華，15ml/5,700元 、50ml/18,000元（2019年3月15日 全新升級上市）

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