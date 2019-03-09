美官員曝川習4月見　川普再談美中磋商：股市將大漲！

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「川習會」先前曾傳出將於本月27日舉辦，地點就在佛羅里達州「海湖莊園」（Mar-a-Lago），但根據白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8日的說法，美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤可能延至4月。談及中美貿易協商，川普周五也提到，一旦協議敲定，美股將會出現一波強勁漲勢。

庫德洛周五提到，美中最終貿易協議可能是個「歷史性」協議，但必須符合美方最大利益，包括侵犯智慧財產權、網路駭客、強行要求技術轉移等內容都必須終結，大幅降低或取消汽車、農業等關稅，「最終協議現在還沒到位，需要處理的事情也很多…但我們會持續努力。」

對此，川普周五在白宮指出，他有信心可以達成協議，「但若不能為我國拿到一筆好的交易，我就不會同意達成協議…一旦雙方達成共識，我們就會跟中國合作，大家可以拭目以待，但我認為，到時候會出現一波非常大的（股市）上漲。」

「談判進展非常順利，若達不到要求，美國將堅守自身立場」，庫德洛指出，美方不會為了刺激股市，就急著簽訂協議，而川習2人會面的時機點，「也許是本月稍晚或是4月。」