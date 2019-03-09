《嘻哈世家》男星「自導自演」仇恨攻擊　大陪審團以16項重罪起訴

▲傑西斯墨列特被陪審團以16項重罪起訴。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國知名影集《嘻哈世家》（Empire）非裔男星傑西斯墨列特（Jussie Smollett）遭芝加哥大陪審團以16項重罪罪名起訴。上個月他被芝加哥警方以擾亂治安和謊報案為由拘捕，獲准以10萬美元保釋，但他仍不斷稱自己是清白的。斯墨列特的律師格拉戈斯表示，16項罪名太過份，並稱這份起訴書代表「檢方過度殺人」。

根據CBS報導指出，目前尚未取得16項罪名的具體細節。格拉戈斯（Mark Geragos）則指，對於16項罪名感到非常意外，他認為警方只是想為此獲得更多媒體頭條關注。斯墨列特目前以10萬美元（約新台幣308萬元）保釋，並遭限制出境，他在《嘻哈世家》本季最後兩集的戲份也被刪除。

斯墨列特今年1月底向警方報案，指遭2名恐同男子攻擊與種族歧視辱罵，並在案發前一周收到恐嚇信。芝加哥警察調查發現，恐嚇信是斯墨列特自己寄給自己，再以3500美元（約台幣10萬多元）雇用一對非裔兄弟，刻意在監視紀錄器拍得到的地方襲擊他，事發後還幫助2人前往奈及利亞避風頭。芝加哥警方表示，斯墨列特因為對自己的工資不滿意，所以編造了一個被襲擊的故事。

▼傑西斯墨列特以10萬美金交保。（圖／達志影像／美聯社）



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