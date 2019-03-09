最狂議會！印度議員爆氣直接「脫皮鞋」痛毆民代7下

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印度北方邦（Uttar Pradesh）聖卡比爾納加爾縣政府（Sant Kabir Nagar district）6日召開建築工程會議，但與會的兩名議會人員卻突然發生爭吵，其中一人氣不過，更是當場脫下鞋子，猛敲另一人臉部與頭部，整個過程全被在場媒體拍了下來，影片流出後隨即引發熱議。據悉，鞋子在印度當地被視為不潔之物，拿鞋子打人更是大不敬。

綜合外媒報導，同屬印度人民黨的國會議員崔派西（Sharad Tripathi）與北方邦議會議員巴格爾（Rakesh Singh Baghel ）6日在會議當時大打出手。整齣鬧劇的起因疑似是因為崔派西不滿自己的名字沒有被列入新修的一條道路的竣工名牌上，因此與巴格爾發生衝突，過程中氣得當場在會議室內脫下皮鞋，伸手抓住巴格爾的其中一隻手，不讓他反抗，隨後便開始以皮鞋猛敲巴格爾的頭與臉部共7下，態度十分囂張。

一旁的與會人士嚇得馬上衝上前勸架，而在場的攝影記者則是忙著將這「荒唐」的一刻記錄下來。發生衝突的兩人被架開後，仍然持續的隔空飆罵。事發後，崔派西與巴格爾更是繼續對外公開互罵，崔派西先是踢爆，巴格爾因為涉及不法行為才能取得建造合約，而巴格爾則反嗆，崔派西從頭到尾都沒有參與道路工程，卻要求把名字列入竣工名牌內。