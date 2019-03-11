金色浮雕鑲耀眼紅寶石　《凡爾賽玫瑰》氣墊粉餅華麗無極限

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日本玩具大廠BANDAI旗下的美妝品牌「Creer Beaute」又來啦！時常將熱門動漫角色、配件實體化成美妝產品，像是之前的《美少女戰士》唇蜜、粉餅等，這次再度推出新款《凡爾賽玫瑰》氣墊粉餅，絕對會讓各位的少女心爆發。

▲經典中的經典！《凡爾賽玫瑰》推氣墊粉餅 外型超華麗、貴氣。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

應該有不少人對這部《凡爾賽玫瑰》比較陌生，這部以法國大革命時期做為背景，畫風精緻華麗，不論在當時還是現在再重新閱讀、觀賞一次，評價都非常高，在許多人心中絕對可以稱得上是經典中的經典。

＃《凡爾賽玫瑰》氣墊粉餅

這款氣墊粉餅光是外觀就超非常人，結合貴氣的金色、浮雕與劍，上頭還有鑲入一顆耀眼的施華洛世奇紅色寶石，整體非常符合《凡爾賽玫瑰》的畫風與氣質，是粉絲們必收的一款夢幻逸品。

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▲一共推出三款粉底色調，分別為自然色、健康色、以及粉膚色。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

這次一共推出三款色調，分別為自然色、健康色、以及粉膚色，主打抗汗與抗油，不僅可以選到最適合自己膚色的粉底，還可以準備迎接炎熱的夏天。另外，還有附贈一款同樣也是走奢華路線的鏡子，整組美的像藝術品，拿出門絕對吸睛。

▲《凡爾賽玫瑰》氣墊粉餅 日本含稅售價為7,344圓（約NT$2035）。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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