慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓倒血泊

▲死者告知母親，要出門買東西，沒想到竟是跑到14樓跳樓輕生。（圖／LibreStock／示意圖）



國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城一名老翁8日下午返家時，意外看到一名遊民在自家公寓門前睡覺，正想上前叫醒對方時，才驚覺倒在地上的人竟是倒臥血泊的親生兒子，早已沒有生命跡象。據悉，老翁的獨生子疑似因不堪長期照顧中風母親的壓力，才會選擇從住家公寓的14樓一躍而下，了斷自己的性命。

根據《中國報》報導，現年31歲的陳姓死者是家中獨生子，與雙親同住，先前曾經擔任洗髮精推銷員，但是因為長期照顧中風的母親，於2、3年前不堪工作與照護雙重夾擊的壓力，罹患精神疾病，此後便辭職在家專心照顧母親。死者8日下午3時左右告訴母親，要暫時外出，沒想到就搭上家中電梯，一路往14樓，從樓上往下跳，墜落過程中頭部撞到1樓便利商店招牌，當場重傷不治。

陳姓死者的父親同天下午4時左右外出回到家中，卻看到有一名男子躺在地上，一度以為是有遊民在家門前睡覺，怎知上前一看才發現是倒臥血泊、身受重傷的兒子。他表示，兒子雖然因為長期照顧太太而罹患精神疾病，但是都有按時回診服藥，不知道竟會發生憾事。警方到場後，在14樓走廊發現死者的拖鞋，確定死者是從14樓躍下。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

