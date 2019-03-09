峇里島遇車禍「醫療費93萬」！他慶幸投保「晚鳥」旅平險：不然情況更糟

▲ 紐西蘭男子科基奇（Steve Kokich）在峇里島騎車時不慎遭到汽車撞擊，差點背上4.3萬澳幣的醫療費。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

紐西蘭一名42歲男子科基奇（Steve Kokich）近期至印尼旅遊勝地峇里島渡假時，在騎車途中不幸遭到車輛撞飛，原以為自此要背上高達4.3萬澳幣（約新台幣93萬元）的醫療費用。幸運的是，他突然想到母親曾致電記得保旅遊平安險，今日才能省下一大筆醫療費用。

根據News.com.au報導，科基奇於今年1月至峇里島騎機車旅遊時，突然遭到一輛汽車撞倒，整個人躺在地上無法動彈。他表示，發生撞擊後，肇事駕駛根本沒有停車下來觀察，而他只能躺在地上無法走路，全身感到非常疼痛。幸運的是，當時科基奇被人發現後，立刻送到醫院進行緊急手術，在經過多次輸血、腿內裝設一根25公分固定器和17根螺絲釘後，他在醫院內休養2星期，逐漸恢復健康。

由於科基奇在前往峇里島之前，沒有投保旅遊平安險，因此他以為自己將要背負高達4.3萬澳幣的昂貴醫療費用、回紐西蘭的交通費，以及復健和後續治療的費用時，他突然想起在抵達峇里島的3天後，曾與母親通話時，驚覺忘記買旅遊平安險，所以趕緊致電紐西蘭旅遊保險公司（Insurance Insurance New Zealand）投保。

由於一般保險公司都要求旅客在旅行出發前投保，但包括新紐西蘭旅遊保險公司在內等少數保險公司，已經開始提供「晚鳥」旅平險，接受正在旅行中的客戶投保。科基奇回憶，當時他躺在路邊時，就是保險公司派人前來救援，並主動連繫家屬，安排回紐西蘭的飛機，如果當時他沒有找到一家公司，現在狀況「可能更糟」。

事實上，2018年有一名19歲的澳洲女子同樣在峇里島騎車時遇上車禍，造成臉部、膝蓋骨折、大腿骨外露，肌腱和韌帶撕裂傷，當時她立刻被送回澳洲，並在機上接受醫療護理，由於事先有投保旅平險，所以她成功省下6.2萬元（約新台幣135萬元）的醫療費。

▼ 科基奇發生車禍時，新紐西蘭旅遊保險公司立刻出動救援，並安排後續程序。（圖／翻攝自臉書／Insurance Business New Zealand）

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