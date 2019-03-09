感覺像在看死侍！真人版「皮卡丘」皺眉像大叔　萌翻日本網友

編輯／Ping 圖／翻攝自華納兄弟台灣粉絲俱樂部 Facebook、Youtube

神奇寶貝真人版電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》即將在今年5月與大家見面，相信已經有不少人看過最新預告片了，也許是受到「死侍」萊恩雷諾斯（RyanReynolds）的加持，讓真人版皮卡丘有著許多我們不曾看過的表情，尤其是預告片開頭的地方，皺著眉頭的皮卡丘激像大叔，看起來可愛又好笑。

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還沒看過預告嗎？先複習一下吧！

皮卡丘為何會擁有如此生動的表情呢？這就要感謝我們的「死侍」萊恩雷諾斯，前陣子他在IG上發出一張與真人版皮卡丘的對比照，從照片中可以看到他的臉上有「表情動態感應點」，由此可知，如此活潑（欠揍）的皮卡丘正是由他所詮釋。

在 Instagram 查看這則貼文 Ryan Reynolds（@vancityreynolds）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 下午 1:16 張貼

因為真人版皮卡丘與以往在動畫裡的不同，所以在預告片一出後，瞬間在日本twitter上引發網友們的熱烈討論，無論是咖啡奶泡還是樂高，全都被做成皺眉皮卡丘的造型，可見這次由死侍所演繹的皮卡丘有多受歡迎。













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