「打死我也不意外！」美餐廳爆搶蟹腳火併　夾子盤子當武器

實習記者鄭佩玟／綜合報導

這蟹腳到底多好吃？一群顧客在紐約皇后區一家中式餐廳大打出手，擺滿美味食物的現場瞬間成為格鬥擂台，原因居然只是為了搶蟹腳！一位黑人大媽日前在臉書上公布這段荒謬影片，畫面中甚至有人還拿起盤子和餐具當武器，讓人直呼「太瘋狂」。

據《梨視頻》報導，這起激情四射的「搶蟹腳大戰」發生在皇后區一家名叫Queens Buffet的中式海鮮自助餐廳裡，當時大約有十多名客人正在排隊等蟹腳，卻似乎有人耐心耗盡，當剛蒸好蟹腳被端出來時，越等越不耐煩的情緒恰好燃至最高點，一群人不約而同集體衝向取餐區。

▲一群客人為爭奪餐廳裡的蟹腳打得你死我活；有人拿到後帶著勝利的微笑。（圖／翻攝自YouTube）

從公布的畫面中可以看到，每個人都在指控對方插隊，更瞬間抄起手邊夾食物的夾子當成武器，儼然是當「鬥劍」在比拼，另外也有人不甘示弱的拿起盤子互尬，激烈的打鬥、高分貝叫罵聲不絕於耳，場面相當失控。

有一名婦女就算被朋友帶離混戰人群，腎上腺素仍然高升，心有不甘的立刻重返戰場；還有一名男子頭部掛彩依舊不忘多拿一些蟹腳。「搶蟹腳大戰」大約持續大約了3分鐘，混戰結束時所有人都狼狽不堪，有一名女子走出人群時脖子上全是血跡，但不知道究是自己的、還是別人的血；更多人即使「見紅」仍不忘多拿走一隻蟹腳，以免剛剛的勞力付出化為泡沫。

請繼續往下閱讀...

▲美國黑人大媽的臉相當嘲諷。（圖／翻攝自YouTube）

一名黑人女子布朗（Donna Brown）在臉書上直播了這場「搶蟹腳大戰」。她一邊直播一邊解說，「看看這群人為爭奪蟹腳可以鬥到什麼地步！我們目前在皇后區的一家自助餐廳裡，真的太瘋狂了！」

她接著諷刺，「我從沒見過如此無腦的人，他們竟然為了區區一盤蟹腳打得你死我活，這是我見過最瞎的場面。還好餐廳裡的蟹腳都已經被搶光了，否則照這樣繼續下去，鬧出人命我也不意外。」